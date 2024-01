Liverpool: Tenis de mujer a un super precio en el último día de la Gran Barata de Invierno

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy es el último día de la Gran Barata de Invierno de Liverpool. Pero no te preocupes, aún estás a tiempo de aprovechar los últimos grandes descuentos de la temporada.

El día de hoy tendrías que estar atento a todos los descuentos que aparezcan en la tienda virtual pues en cualquier momento podría aprobarse el descuento del momento sobre el producto que tanto estabas esperando.

Por el momento te hacemos la siguiente recomendación: revisa el departamento de Mujer en la categoría de Tenis, pues las ofertas son irresistibles. En esta nota te hablaremos de 5 modelos con descuento, sin embargo, son más de 100 los productos que tienen al menos un 60% de descuento.

Estos son los modelos recomendados

Descripción Marca Imagen Precio Original Precio Final Descuento Tenis lila para mujer RBCOLLECTION $1,698 $599 65% Tenis negros para mujer Tommy Hilfiger $2,499 $999 60% Tenis deportivo para mujer Nike $2,499 $999 60% Tenis Carina 2.0 Pop Up Metallics para mujer Puma $1,799 $719 60% Tenis cómodos para mujer Skechers $1,899 $759 60%

Recuerda que tienes otras dos ofertas para este tipo de productos. La primera refiere al método de pago, el cual puede ser a meses sin intereses con tarjetas participantes. La segunda es que todos los productos cuentan con envío gratuito a tu domicilio.

Te puede interesar: Los errores más comunes en la declaración anual del SAT

¡Elije tu modelo favorito y aprovecha!

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB