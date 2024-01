Liverpool: Estos tenis de hombre se encuentran a menos de 500 pesos

La Gran Barata de Invierno continúa en Liverpool y el día de hoy están disponibles una serie de tenis de hombre con descuentos acumulados que los dejan en menos de 500 pesos. El catálogo completo puede consultarse en la página de la tienda digital.

La categoría con descuento del día de hoy se encuentra en el apartado de tenis y sneakers. Las modelos ofertados son de las marcas Aéropostale, That's It y DC; fabricantes conocidos por su calidad y estética. Por esto y por el descuento, puede que sea atractivo para ti, no dejar pasar esta oferta.

Revisa las opciones y elige tu calzado preferido. En caso de desearlo, pueden ser adquiridos a meses sin intereses. Si ese es el plan de pago, se ofertan 9 meses con tarjetas de crédito Liverpool y 6 meses con tarjetas de otros bancos participantes.

Tenis a menos de 500 pesos

Descripción Marca Precio original Precio final Descuento Imagen Tenis Valley para hombre Aéropostale $999.00 $499.50 50% Tenis para hombre That's It $699.00 $349.50 50% Tenis para hombre That's It $699.00 $349.50 50% Tenis para hombre Aéropostale $899.00 $499.50 45% Tenis Notch SN MX para hombre DC $999.00 $499.50 50%

Recuerda que dentro de la tienda digital es posible solicitar envío gratuito a tu domicilio o recogerlo en tienda, en caso de que exista stock de ese modelo determinado.

OB