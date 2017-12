Liberalización de gasolina beneficiará a consumidores: Guajardo

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que la liberalización del precio de la gasolina beneficiará a los consumidores, pues al haber muchos jugadores en el mercado se garantiza que habrá honestidad en la competencia, buen servicio y buenos precios.

El funcionario expresó que sin duda la gente sabe dónde comprar y al romperse el monopolio de la venta de combustibles, que ya sólo mantenían México y otro país en el mundo, “iremos a un esquema de precios internacionales, regido por el dólar y el precio del petróleo”.

Afortunadamente, dijo el secretario de Economía, dichas variables se manifiestan estables, y no habrá presión para que suban los precios de la gasolina.

"Sin embargo, tenemos que remarcar el hecho de que al haber muchos jugadores en el mercado, garantiza honestidad en la competencia y buena prestación del servicio".

Guajardo Villareal fue entrevistado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde dictó la conferencia "Política comercial de México en un entorno complejo y cambiante", donde señaló que México está preparado por si no se logra un acuerdo para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

"Tienes que estar listo para lo que quieres que no ocurra, porque de otra manera estarías sujeto a las condiciones de quien tienes en frente, si yo no tengo opciones a un escenario que espero poco viable de que no haya Tratado, entonces estaría sujeto a las demandas y presiones de mi interlocutor", señaló el funcionario federal.

"Tengo que estar sentado con la convicción de que si me piden imposibles puedo decir no, porque si no estuviera en esa condición, estaría poniendo todos los intereses México en riesgo", dijo.

Puntualizó que México no sólo está preparado para ese escenario, sino que lo ha demostrado desde que arrancó la negociación el 16 de agosto, hace ya más de 90 días. "México está preparado porque tiene sin duda una experiencia de negociar 12 tratados internacionales con 46 países del mundo que nos han dado la capacidad de poder lidiar con estas situaciones", como la que hoy enfrente ante Estados Unidos.

SA