Lexus, la gran alternativa premium

Esta semana tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia envolvente con Lexus para conocer su portafolio de productos que se ofrece en nuestro país, y transmitir la filosofía y ambiente alrededor de la marca.

La ciudad de Mérida nos recibió con un clima bastante cálido para poder manejar la mayoría de los modelos disponibles actualmente en los puntos de venta, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El evento comenzó con unas palabras de bienvenida de Hector Hirata, Director General de Lexus México, posteriormente en el lobby del hotel ya se encontraban los vehículos listos y ordenados para comenzar con nuestro viaje y se tuvo la suerte de ir en orden ascendente con respecto a la línea de sedanes que cuenta la marca y comenzando con el modelo ES 350 con un motor V6 de 302 caballos de fuerza que otorga un manejo eficaz tanto en ciudad como en autopista.

Si el diseño exterior de Lexus llama la atención a simple vista, el interior simplemente enamora, la atención a los detalles en cada parte de la unidad están cuidados de una forma excepcional, la integración híbrida del clúster de instrumentos así como su pantalla de infoentretenimento, la cual cuenta con un reloj análogo en la parte izquierda del vehículo, y que se integran de una forma excepcional, la textura y acabados de los materiales aprecian detalles incomparables.

Con ajustes completamente eléctricos, la posición del conductor se logra de manera perfecta, la distancia en relación de la cabeza al techo es ligeramente justa, para personas que midan 1.80 metros; el volante posee un diseño único entre lo deportivo y cómodo, la integración de los controles y paletas de cambios están en excelente relación para no moverse del asiento. A recalcar está que los asientos cuentan con sistema de calefacción y enfriamiento, que otorgan una sensación de frescura inmediata.

Poco más de una hora de manejo en el 350, que en realidad se sintió poco, debido al gran manejo y maniobrabilidad que otorga, se podría mencionar todos los sistemas de seguridad, alertas de cambio de carril etcétera, pero realmente está de más, y no por que no sean importantes, sino porque, un comprador que va por este tipo de vehículos, espera eso y más, y justamente en ese más es donde Lexus se encuentra, es ese plus que otorga un vehículo bien pensado que ofrece una sensación de paz, aún en el tráfico, y eso gracias a los trazados y líneas interiores, la comodidad y firmeza de los asientos y el aislamiento de ruidos exteriores que se logra inclusive a velocidades por arriba de los 180 kilómetros por hora.

El LS incorpora texturas de origami y Cristal Kiriko hechos a mano por Takumis. ESPECIAL/C. Álvarez

Posterior al modelo ES 350, todo el turno a la versión híbrida, el ES300HV; un vehículo que incorpora dos motores: uno eléctrico y uno a gasolina, logrando un balance perfecto en el que ambos propulsores trabajan de manera conjunta para lograr una mayor potencia en el arranque y permitiendo una carga en su motor eléctrico al momento del frenado y la desactivación del motor a gasolina cuando el vehículo se encuentra en desaceleración.

El final para cerrar con broche de oro, tocó la oportunidad de estar adentro del LS500, el vehículo insignia de la marca, el cual cuenta con un diseño ligeramente diferente, pero bajo la misma tónica de la marca. El LS500 es un vehículo que se disfruta manejarlo, pero se disfruta más en la parte de atrás, ya que cuenta con la posibilidad de reclinar el asiento e integra un respaldo para las piernas para tener un diseño de sillón ottoman excelente para descansar en viajes largos.

En la parte de diseño, el LS incorpora texturas de origami y Cristal Kiriko hechos a mano por Takumis, término acuñado para para describir a un maestro artesano que ha perfeccionado sus habilidades a lo largo de los años mediante un arduo trabajo y dedicación, y está reservado solo para aquellos que conforman la élite de su profesión.

El último modelo, que desgraciadamente no tuvimos acceso al manejo pero sí pudimos disfrutarla como pasajero, fue la Lexus LX, una SUV AWD con un motor twin turbo de 3.5 litros que otorga 409 caballos de fuerza y una transmisión inteligente de 10 cambios, además de una suspensión variable adaptativa que ayuda al confort de los ocupantes en cualquier situación de terreno.

Espacio falta para describir cada uno de los vehículos de la marca, todos sin lugar a duda cuentan con una excepcional fabricación y manejo, todo esto logrado a partir de la filosofía de Lexus Driving Signature, (LDS), que engloba tres factores: control sensible y lineal, refinamiento, calidad y quietud, y por último el manejo excepcional, agarre y control.

Por su configuración interior, materiales y tecnología, se convertirá en uno de los referentes de la marca. ESPECIAL/C. Álvarez

En la parte de integración de tecnología, Lexus incorpora su aplicación para teléfonos celulares, con la cual se pueden acceder a ciertos datos del vehículo, así como la posibilidad de prender la unidad, bloquear y desbloquear el vehículo, hacer citas de servicio, recibir alerta y notificaciones, así con un sistema de GPS, o bien ser alertado vía notificación en caso de exceder un límite de velocidad establecido por el usuario.

Además de lo anterior, Lexus está ofreciendo el sistema Lexus Intelligence Assistant por 3 años sin costo, un sistema que ofrece servicios de emergencia vial y médica con ambulancia propia, entre otros beneficios.

Y hablando del plan de expansión de su gama de vehículos, la compañía pretender incorporar cuatro modelos más antes de terminar el año, comenzando por la ya anunciada NX y que ya se encuentra en preventa desde este mes, para seguir con los modelos UX, RX e IS, todos estos, listos para el último cuatrimestre del año.

De esta forma Lexus llega al mercado mexicano, un mercado que esperó mucho por sus vehículos, pero que, sin lugar a dudas, dará buen sabor de boca a todos aquellos que decidan por una marca de lujo con un cuidado excepcional por los detalles.

TOMA NOTA

Versiones y precios

A gasolina

ES 250: 789,900 pesos

ES 350: 1’183,800 pesos

NX: 899,900 pesos.

Híbridos

ES 300 HV: 916,900 pesos.

LS 500H: 2’359,900 pesos.

NX 350H Luxury: 1’179,900 (SUV)

LX Luxury 1’999,900 y Executive 2’649,900 pesos.

César Álvarez/ Mérida, Yucatán