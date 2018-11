La Condusef cerrará el año con alza en quejas y monto reclamado a la banca

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, adelantó que al cierre del año, la institución registrará alrededor de 8.9 millones de reclamos contra el sector bancario, por un importe económico superior a 29 mil 97 millones de pesos.

En la presentación del nuevo Portal de Quejas Electrónicas de la Condusef, dijo que las quejas recibidas en el año hacia la banca múltiple implicarán en números un crecimiento anual de entre 7% y 8%; y en monto del perjuicio monetario reclamado significará un alza en igual comparación por encima de 9.0 por ciento.

Así también precisó que la Comisión estima sumen alrededor de tres millones 800 mil adultos quienes se quejen este año por una o varias operaciones monetarias en la banca múltiple que afectaron su patrimonio.

En conferencia de prensa indicó que de las quejas inscritas y esperadas ante la institución, a diciembre próximo, 856 mil 047 serán de clientes de la banca comercial que habitan en la Ciudad de México.

En tanto, un millón 967 mil 549 o 52% provendrán de usuarios afectados hombres, y el resto, es decir, un millón 805 mil 143 o 48% de mujeres.

Destacó que 88% de las personas que reclamarán, al terminar el año, vincularán la queja a problemas con tarjetas de crédito y débito por un cifra monetaria conjunta de ambos productos mayor a 14 mil 370 millones de pesos.

Asimismo, agregó, 60% de las personas afectadas por la operación de la banca sustentarán su reclamo en consumos no reconocidos.

Entre dichos cargos destacó que la institución prevé recibir las quejas de 156 mil 742 personas por cobro de comisiones no reconocidas y de 118 mil 82 usuarios más por cobros de comisión por manejo de cuenta.

"Si sumamos las reclamaciones por cobro de comisiones bancarias tenemos que más de 274 mil personas presentaron algún reclamo por comisión, esto se traduce en 500 mil reclamos en total", mencionó.

Respecto al nuevo Portal de Quejas Electrónicas de Condusef, estimó que en una primera etapa con la herramienta las reclamaciones hacia la banca habrán de elevarse entre 30 y 40%, es decir, en por lo menos 30 mil nuevas quejas.

Indicó que la solución remota está habilitada en su primera fase para presentar inconformidades en contra de 39 bancos comerciales, sobre los productos de tarjeta de crédito, débito y cuenta de nómina, así como por motivo de consumos no reconocidos.

También por cancelación de servicios o productos no atendida, así como por disposición de efectivo en cajero no reconocida y por depósitos no reflejados en cuenta.

