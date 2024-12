LFT: ¿Qué pasa con mi aguinaldo si renuncio en diciembre?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT)en México, el aguinaldo es un derecho laboral y el pago obligatorio corresponde a, al menos, 15 días de salario. Dicho pago debe entregarse antes del 20 de diciembre de cada año y también debe ser proporcional según el tiempo trabajado durante el año, pero ¿qué pasa si renuncio antes de la fecha límite del pago del aguinaldo.

Cabe destacar que el aguinaldo es un pago independiente al salario mensual que los trabajadores reciben, por lo que si no cumpliste el año trabajando, independientemente de si estás trabajando o no en la fecha de liquidación del pago del aguinaldo, tienes derecho a que se te pague la parte proporcional del mismo.

¿Qué pasa con mi aguinaldo si renuncio en diciembre?

Según la Ley Federal del Trabajo, todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo proporcional por el tiempo que hayan trabajo, sin importar si después renuncian antes de la fecha límite de la entrega, es decir, tienen derecho al pago del aguinaldo incluso si renuncian antes del 20 de diciembre. Por lo que si decides terminar tu relación laboral en el mes de diciembre, tu jefe está obligado a incluir en tu liquidación, el pago correspondiente al aguinaldo acumulado hasta la fecha de tu renuncia.

En cambio, si tu jefe no incluye tu aguinaldo proporcional en la liquidación, tienes el derecho de reclamarlo, puedes hacerlo en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y recibir asesoría gratuita, además de presentar una denuncia ahí mismo.

Si renuncias de manera voluntaria, no pierdes tus derechos laborales adquiridos como el aguinaldo, ya que renunciar en el mes de diciembre no significa que ya no puedes acceder a este derecho laboral.

