Julio Regalado en Soriana: Estas son las mejores ofertas del 4 al 10 de julio

En esta temporada, Soriana tiene grandes ofertas en prácticamente todos sus departamentos, abarcando cientos de productos a excelentes precios. Por lo que es tu oportunidad de aprovechar las promociones y hacer un mandado bien surtido en cantidad y calidad, pero con menores precios a los que estabas acostumbrado.

Las ofertas de julio regalado aquí descritas estarán disponibles a partir del día de hoy 4 de julio y hasta el próximo miércoles 10. En este 2024, la famosa cadena de supermercados adelantó casi un mes su principal temporada de descuentos. Pero no te preocupes, si no has aprovechado las ofertas, aún estás a tiempo de elegir correctamente los productos que más te convengan.

La campaña de descuentos la puedes encontrar en todas las sucursales de Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana y la página en línea del supermercado. Revisa cuál es el establecimiento más cercano a tu domicilio y ten en cuenta las ofertas que tiene esta cadena para ti. A continuación te platicamos las más importantes.

Estas son las mejores ofertas del 4 al 10 de julio

3x2 en detergentes, suavizantes, lavatrastes y jabones de tocador

3x2 en cereales, avenas, granolas y barras de cereal

2x1.5 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Obao y Bio

El resto de ofertas las puedes consultar en el portal oficial de la cadena de supermercados o asistiendo al establecimiento más cercano a tu domicilio. Recuerda llevar tus bolsos reutilizables y aprovecha para completar "el super" del mes con estas grandes ofertas.

Te puede interesar: La Bolsa Mexicana registra avance

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB