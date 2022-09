Jalisco, rezagado en legitimación de contratos colectivos

A nueve meses de que concluya el plazo para realizar la legitimación de contratos colectivos, en Jalisco apenas 4% han realizado el trámite, informó Juan Huerta Peres, secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco CTM, quien sostuvo que a nivel estatal la mayor parte de los 290 mil contratos colectivos no podrán concluir el trámite.

Huerta Peres argumentó que el proceso es complicado por fallas en la plataforma, falta de uniformidad de criterios y burocracia en las instancias federales.

“Nos quedan escasos ocho a nueve meses para realizar el trámite y no creo que lleguemos al 10%, primero porque la plataforma es terrible y no permite el acceso sencillo. Realmente no es que los sindicatos no quieran legitimar contratos, donde no se tiene la capacidad de respuesta es en el Centro de Conciliación con su plataforma que es un desastre. Estamos muy preocupados sindicatos y patrones”, dijo.

En contraparte, José Amado Sosa Dueñas, director de legitimación de contratos colectivos del Centro Federal de Conciliación, sostuvo que es responsabilidad de los sindicatos hacer el trámite y les recomendó acercarse para acordar el proceso que incluye realización de una consulta. Detalló que a nivel nacional se han consultado a 1.8 trabajadores, llevan dos mil 934 sindicatos registrados, seis mil 367 contratos legitimados y 42 que fueron dados por terminados.

Para dar a conocer detalles del proceso, la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) realizó un foro dirigido a los agremiados. Raúl Uranga Lamadrid, presidente de la Canaco, consideró que el trámite no ha sido suficientemente comunicado a pequeñas y medianas empresas.

“Es un tema federal que consideramos no ha sido suficientemente comunicado, sobre todo a pequeñas y medianas empresas que es la base de la Cámara y con este foro buscamos que nuestros agremiados conozcan de esta obligación”, señaló.

Sobre el tema, Emmanuel Ibarra Castillo, vicepresidente para relaciones laborales de la Canaco, dijo que la intención es que los sindicatos cuenten con respaldo de los trabajadores, que acrediten una verdadera representación y que los trabajadores conozcan sus contratos colectivos y los voten.

“Toda empresa que tenga un contrato colectivo tendrá hasta mayo de 2023 para legitimarlo, para hacerlo del reconocimiento de sus trabajadores y someterlo a su votación y respaldo. Los contratos que no sean legitimados en ese plazo se darán por terminados lo que podría significar incertidumbre jurídica para las empresas”, explicó.

SABER MÁS

La legitimación de contratos colectivos se estableció como parte de la reforma de la Ley Laboral de 2019 y las obligaciones laborales establecidas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

GC