Inversiones privadas en energía, sin afectar “interés general”: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México debe “permitir y garantizar” la inversión energética de empresas de Estados Unidos y de otras naciones si no afecta “el interés general”.

“Debe permitirse y garantizarse la inversión extranjera en el sector energético, siempre y cuando no se perjudique la hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio y contaminación”, sostuvo el mandatario en conferencia de prensa matutina.

Estas declaraciones llegan como respuesta a las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien el jueves señaló que “está en el mejor interés de México” garantizar las inversiones en energía de su país por el desarrollo tecnológico que implica.

El Mandatario, quien recordó que la relación bilateral es “muy buena”, atribuyó los dichos de Pompeo a que la empresa estadounidense Sempra Energy está solicitando “un permiso para que se exporte gas desde Baja California a Asia”.

“Estamos nosotros analizando la situación”, indicó López Obrador, antes de revelar que “esta misma empresa y otras que tienen alguna sociedad” vendieron gas en el pasado a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) “que no va a tener uso” en un “mal negocio para la hacienda pública y bueno para los particulares”.

Definen proyectos

En conjunto con la iniciativa privada, el Gobierno de México delinea proyectos de inversión en los sectores energético y de comunicaciones para reactivar la economía, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se están eligiendo proyectos donde los empresarios van a participar con inversión, estamos trabajando para eso”, declaró.

El Ejecutivo federal aseguró que la pandemia del coronavirus va bajando y ya hay indicios de que se recuperan diversos sectores como el turístico.

“Lo más importante ahora es garantizar el empleo, lo que más preocupa a la gente es el trabajo y no puede haberlo si no hay crecimiento de la economía, si no se inician obras para construir infraestructura e impulsar la industria de la construcción”, afirmó.

Destacó que en México existe un auténtico estado de derecho, lo cual es del conocimiento de los empresarios.

“Los inversionistas saben dónde hay riesgos de inestabilidad política, dónde no hay piso parejo y se apoya a empresas o a bancos, dónde no hay libre competencia, si domina o no el influyentismo, saben si el Gobierno es serio y responsable o no”.

SUN