Infonavit te prestará menos en tu crédito si no accedes a esta consulta

Acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una tarea sencilla para quienes coticen formalmente en este sistema.

El Infonavit permite a sus beneficiarios tener un crédito sin necesidad de una consulta a sus historiales crediticios, lo que puede ser beneficioso en ciertos casos.

Sin embargo, cabe señalar que el Infonavit otorgará un porcentaje de crédito menor si no se realiza dicha consulta, por lo que no es necesario hacerlo para tener un crédito, pero de no hacerlo, el monto será significativamente inferior.

Según información oficial, si no aceptas la consulta al buró de crédito, solamente podrás acceder al 60% del monto máximo que te corresponde.

En caso de que accedas pero tu historial es malo, recibirás solamente el 80%. Si es regular, puedes obtener el 90%, mientras que si es bueno tendrás disponible el 100%.

Esto es con el objetivo de conocer el perfil crediticio del solicitante, por lo que es recomendable aceptar la consulta para poder tener un monto superior al que obtendrás en caso de rechazarla.

No te vayas sin leer: Así es el crédito Infonavit para comprar un aire acondicionado

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp

FA