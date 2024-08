Quedarse sin empleo es uno de los momentos más difíciles para una persona, sobre todo si tiene compromisos financieros como el pago de su crédito hipotecario, tarjetas de crédito u otros préstamos.

Si este es tu caso, debes saber que, si obtuviste un Crédito Infonavit para comprar tu casa después de 2009 y todavía lo estás pagando, cuentas con un Seguro de Desempleo (Fondo de Protección de Pagos) que te ayudará a mantener tu financiamiento al corriente.

Con este apoyo que te brinda el Infonavit, por hasta seis meses, sólo deberás cubrir el 10% de tu mensualidad, más los seguros y comisiones; mientras que, el 90% restante se cubre con los recursos del Fondo.

Podrás solicitar la aplicación del Seguro de Desempleo cada cinco años, siempre y cuando:

Tu crédito haya sido otorgado después de 2009.

Has tenido una relación laboral de al menos seis meses.

Tengas un mes de desempleo, siempre y cuando no sea por pensión, incapacidad o invalidez.

No cuentes con un Convenio de Solución activo.

Otros requisitos establecidos en las bases del programa. Consúltalos en portalmx.infonavit.org.mx, en la sección Tengo un crédito, apartado Soluciones para ti.

Te puede interesar: Razón de que algunas compras no exijan el uso de NIP con tu tarjeta

Una vez que cumplas con esos requisitos, sólo debes seguir estos pasos para solicitar la aplicación del seguro:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

Selecciona la sección “Saldos y Movimientos”.

Revisa si tienes meses disponibles para poder aplicar al Seguro de Desempleo (Fondo De Protección de Pagos).

Paga el importe indicado.

No olvides que este trámite es gratuito y que no requieres de ningún intermediario para realizarlo, así que no te dejes engañar por personas que prometen “ayudarte” a cambio de una comisión. Si tienes dudas, llama a Infonatel (800 008 3900) o acude a tu Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV