Infonavit: ¿Cómo puedes prevenir fraudes y robo de identidad?

No es sencillo detectar un fraude o robo de identidad, muchas veces las víctimas de este delito se dan cuenta demasiado tarde cuando su economía ha sufrido un daño irreparable que pone en riesgo el patrimonio de sus familias, al tener que pagar un financiamiento que nunca solicitaron y que fue tramitado por otra persona a su nombre.

Ante este contexto, el Infonavit recomienda, como una medida eficaz para detectar cualquier tipo de fraude relacionado con tu Crédito Infonavit o ahorro, revisar periódicamente en el portal Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) tu estado de cuenta, el saldo de tu Subcuenta de Vivienda y los movimientos realizados.

Recuerda que, si Infonavit fuera un banco y no una institución de seguridad social, Mi Cuenta Infonavit sería el equivalente a tu banca electrónica. Por eso es muy importante que no compartas tus claves de acceso o tus contraseñas y que no permitas que nadie haga el registro a tu cuenta.

¿Cómo reviso mi cuenta?

Lo primero que debes hacer para descubrir si eres víctima de un fraude es ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) con tu usuario y contraseña. Si aún no estás registrado, sólo necesitarás tu CURP, RFC y NSS para darte de alta.

Una vez adentro, podrás observar en la página principal de la plataforma el detalle de los créditos que has solicitado o tienes vigente.

En el caso del saldo de la Subcuenta de Vivienda, tendrás que dirígete a la opción “Mi ahorro” y seleccionar la opción “Cuánto ahorro tengo”, esta forma podrás confirmar que la información sea la correcta.

¿Qué hago si detecto una irregularidad?

Si detectaste alguna anomalía al momento de revisar Mi Cuenta Infonavit, es importante que realices tu denuncia en el Infonavit a través del correo denuncias@infonavit.org.mx , en el portal institucional infonavit.org.mx, en la pestaña “Contáctanos”, o llamando al 800 008 3900.

MV