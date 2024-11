El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), conocido por beneficiar a trabajadores activos en el sector formal, ofrece una opción para quienes desean obtener un crédito hipotecario sin tener actualmente un empleo formal. Este modelo se llama Cuenta Infonavit + Crédito Bancario y permite aprovechar los ahorros acumulados en la Subcuenta de Vivienda junto con un financiamiento bancario.

¿Cómo opera este esquema?

El programa combina dos fuentes de financiamiento:

Infonavit: Otorga el 30% del crédito con una tasa de interés fija del 10.45%.

Institución bancaria: Aporta el 70% restante, estableciendo la tasa de interés y el plazo con base en las políticas del banco y tu capacidad de pago.

Además, el ahorro en la Subcuenta de Vivienda se usa como enganche para la compra del inmueble. Esto permite que personas sin empleo formal actual accedan a una solución viable para adquirir una vivienda.

Ventajas principales

Sin ingreso mínimo mensual: No necesitas un salario específico para solicitar el crédito.

Pagos fijos: Las mensualidades son constantes durante toda la vigencia del crédito.

Flexibilidad: No se aplican penalizaciones por pagos anticipados.

Seguros incluidos: Se ofrece cobertura de vida y daños a la propiedad.

Requisitos para participar

Para ser elegible en este esquema, es necesario cumplir con los siguientes puntos:

Contar con un saldo positivo en la Subcuenta de Vivienda.

No haber solicitado previamente un crédito con Infonavit.

Estar afiliado a una Afore.

Cumplir con las condiciones del banco participante (Banorte, BBVA, HSBC, Mifel, Santander o Scotiabank).

Obtener el Certificado Cuenta Infonavit + Crédito Bancario a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, en la sección “Precalificación y puntos”.

Demostrar ingresos ante el banco seleccionado.

Completar el curso gratuito “Saber más para decidir mejor”, disponible en línea.

Consulta de saldo en la Subcuenta de Vivienda

Para verificar cuánto tienes acumulado en tu Subcuenta, sigue estos pasos:

Accede a Mi Cuenta Infonavit desde su portal oficial o aplicación móvil.

Dirígete a la sección "Mi Ahorro".

Este proceso te permitirá confirmar si eres elegible para solicitar este tipo de financiamiento.

No aplica para programas como “Unamos Créditos” ni para el “Segundo Crédito Infonavit”. La suma de tu edad y el plazo del crédito no debe superar los 65 años. Si retomas un empleo formal, las aportaciones patronales se destinarán al prepago del crédito, y las mensualidades se descontarán directamente de tu salario. El monto del crédito no puede superar el valor del inmueble.

Pasos para solicitar tu crédito

Obtén tu Certificado Cuenta Infonavit + Crédito Bancario a través del portal oficial de Infonavit.

Agenda una cita con el banco de tu preferencia para evaluar tu capacidad financiera.

Presenta el certificado junto con la documentación requerida por la institución bancaria.

Este esquema representa una oportunidad para quienes desean adquirir una vivienda utilizando los ahorros acumulados en su Subcuenta de Vivienda, combinados con un financiamiento bancario, sin la necesidad de depender de un empleo formal vigente.

