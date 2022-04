El delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Jalisco, Ramón Gómez alertó a los trabajadores por nuevos fraudes tras la suspensión de los créditos “Remodelavit” e “Hipoteca Verde” para reparaciones en las viviendas para renovar los esquemas de financiamiento o la adquisición de ecotecnologías.

Esto tras la suspensión temporal de ambos créditos de la Línea IV desde el 19 de marzo.

El año pasado, dos mil 760 jaliscienses solicitaron este crédito, mientras que, hasta su suspensión, este año 894 los necesitaron.

“El Infonavit quiere hacer un llamado a trabajadores a no caer en engaños y falsos gestores. Después de esta suspensión puede haber quienes ofrezcan estos créditos. Queremos que todos los trabajadores sepan que están suspendidos. No se pueden cambiar los vales, para que no sean sorprendidos”, destacó el delegado.

Además, quienes ya tenían el crédito antes de la suspensión, no se les cancelará, continuarán de la misma manera. Mientras que los nuevos términos entrarán en vigor a inicios de 2023.

¿Por qué se suspendieron?

Derivado del aniversario 50, se ha dado a conocer muchos créditos como de cambio de suelos, ampliación y remodelación, y el programa ventanilla única. Por esta ampliación, el Instituto decidió llevar a cabo un diseño de las plataformas para tener solo dos créditos para mejoras de vivienda: Mejoravit y ConstruYo.

“Remodelavit se integrará a Mejoravit y se podrá tener una ampliación a la vivienda similar tanto para construir y comprar equipamiento en ConstruYo, pero también Hipoteca Verde. Se harán una suspensión temporal para poder hacer un solo producto”, explicó Gómez.

Con los créditos vigentes, el dinero se entrega directo al trabajador para que pueda llevar a cabo la remodelación de su vivienda y van de 82 mil a 542 mil pesos.

¿Para qué servían Hipoteca Verde y Remodelavit?

Hipoteca Verde: Con este crédito, todas las viviendas financiadas a través del Infonavit debían contar con ecotecnologías, que son accesorios ahorradores de agua, luz y gas, por los que, en caso necesario, se te otorgaría un monto de crédito adicional que formaría parte de tu crédito.

Remodelavit: Es un crédito que ofrecía el Infonavit para poder hacer remodelaciones a la vivienda sin afectación estructural y sin garantía hipotecaria.

Otros fraudes y a dónde denunciar

El delegado del Infonavit también alertó sobre fraudes por inmobiliarias que venden casas en remate o paquetes. Recordó a los trabajadores que el Instituto no realiza ningún tipo de remates ni subastas y que, en caso de ver un anuncio de este tipo, podrían ser víctimas de fraude.

Ante ello, pidió denunciar al correo denuncias@infonavit.org.mx, que contacta directo a la contraloría en Ciudad de México que da indicaciones en caso específico de cada denuncia, o al número 800-008-3900.

También recordó a los trabajadores que en Infonavit todos los trámites son gratuitos y atienden de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes.

GC