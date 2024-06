El precio del cilantro está por las nubes en México. En la capital del país se reportó que el costo del manojo de este alimento llegó a cerca de los 700 pesos. Y en Guadalajara ya se registra el alza.

En los mercados de Santa Tere, Abastos y Felipe Ángeles, el precio se disparó en el último mes: se encuentra entre los 120 y 150 pesos el kilo.

Locatarios de Santa Tere reconocen que hace un mes, el precio rondaba los 25 a 40 pesos, según el vendedor Martín López, quien mencionó que el producto lo compran para venderlo como complemento de otras verduras, pero también para las taquerías.

“Vale 150 el kilo o manojo. Y no se le gana nada, lo traemos porque, de lo contrario, no se llevan otra cosa, como calabaza, zanahoria, jitomate... es un complemento. Hace un mes estaban a 25 pesos los manojos. Según eso, el aumento es porque no ha llovido”, contó.

Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara, señaló que la sequía está afectando diversas zonas del país, incrementando los precios de los alimentos.

“Hay diversos factores y razones sobre el precio de este producto: uno de éstos es por los factores climatológicos, hay que visualizar que se trata de una de las más amplias sequías en algunas regiones donde este producto puede proliferar. Al ser un producto altamente dependiente del agua, puede ocasionar que tengamos escasez del producto o una oferta limitada, y esto incide en el precio. Por otra parte, en algunas zonas ya empezó a llover y lo está haciendo de una forma muy abrupta… eso está ocasionando inundaciones y está acabando con la productividad de este elemento agrícola.

Añadió que hay zonas específicas donde las granizadas afectan la producción de alimentos, especialmente Puebla, uno de los principales productores de cilantro.

Consideró que el precio de esta planta se podrá estabilizar cuando se regularice el temporal.

Por lo pronto, los taqueros han comenzado a racionar el uso del producto en los tacos y no descartan incrementos en los precios, “aunque sería mínimo”, reconoció Roberto Flores. “Anda entre 120 y 150 pesos el manojo. Nosotros gastamos dos manojos al día. Sí merma tu utilidad, porque normalmente un manojo cuesta 30, 40 pesos. Pero el precio del taco sigue igual, aunque sería inminente el aumento si continúan los precios así. Ahorita estamos absorbiendo todo”.

En los mercados municipales, locatarios mencionaron que productos como el aguacate, el chayote y la calabaza, entre otros, han incrementado sus precios.

Al compararlo con los otros alimentos de la canasta básica, el cilantro ha tenido un incremento mayor.

De acuerdo con el Monitoreo de Precios a la segunda quincena de mayo del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, que a su vez se alimenta de los datos del Inegi, el cilantro ha tenido porcentajes de aumento mucho mayores a productos como el chayote (17.2%), la naranja (5.8%) o la pasta para sopa (5.1 por ciento).

El incremento de los precios del cilantro registrados en Guadalajara tiene su equivalente a nivel nacional. Según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el valor máximo del kilo de cilantro al 13 de mayo era de 20 pesos. Casi un mes después, el 11 de junio, se elevó a los 110.

Algunos productores de cilantro reportan la presencia de plagas de pulgón, un insecto que ataca a esta planta, lo que ha afectado también al precio final al público.

