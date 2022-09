Inflación Jalisco: Prevén que aumento de precios se estabilice para el 2023

Si bien la inflación continuará al alza hacia el cierre de este año, es probable que para inicios de 2023 ésta presente un descenso, según señaló el especialista Gabriel Lozano en el marco de la Semana del Economista en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA).

La inflación en 2021 subió a 7.4%, y según algunos pronósticos este año podría llegar a 8%, aunque en 2023 se ubicaría en 4.8%; es decir, habría un descenso importante en la inflación anual.

El ajuste será gradual, afirmó el Jefe de Economía para México y América Central de J.P. Morgan, Gabriel Lozano, durante la conferencia de apertura de la 36 Semana del Economista, que tiene lugar en el CUCEA de la UdeG.

El especialista, quien participó con el tema “Reto de la economía mexicana y estancamiento económico”, detalló que hay algunos riesgos como el precio del gas natural y las condiciones climáticas que podrían derivar en un periodo más prolongado de inflaciones elevadas, y sugieren que se podrían tener riesgos al alza en la inflación.

“Es decir, no acabaríamos en 4.8%, sino en niveles cercanos a 5 y 5.5% para 2023”.

Explicó también que los niveles históricos de inflación se ubicaron en 4 por ciento, por lo que tener una inflación de 5%, a pesar de que en otros años podría ser superior, sigue siendo muy elevada; “entonces, no habría una desinflación, se tendría que tener una inflación cercana a 1% para deducir que se vive un proceso deflacionario”, señaló el especialista.

Indicó que México es el único país dentro de la región de Latinoamérica que no ha regresado a niveles previos a la pandemia en cuanto a actividad económica se refiere.

“Chile ya regresó, al igual que Colombia, Argentina, Brasil y Centroamérica. Hay que investigar qué está pasando para que esto no ocurra, y la respuesta es que no ha habido inversión, debido a que los inversionistas privados ven pocas oportunidades para poder lanzar proyectos de largo plazo; no hay rendimientos a futuro que sugieran que puedan ser ventajosos para los diferentes participantes, y todo esto termina siendo muy negativo para los inversionistas”, subrayó Lozano.

Dijo que la Inversión Fija Bruta (que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción) cayó 19% en 2020; en 2021 se recuperó 11%. En prácticamente todos los países de Latinoamérica la caída de dos dígitos fue muy similar a la recuperación de dos dígitos el siguiente año; entonces sí hay un problema grave a nivel inversión.

Al contrario de las expectativas de que se esperaba un crecimiento económico más fuerte en el Sur del país, dijo, éste no se ha materializado debido a que no hay inversión, no hay el acercamiento tan importante con Estados Unidos; no hay infraestructura, y la falta de ésta no permite tener un crecimiento sostenido.

Por último, agregó que un país como México no puede crecer en su economía de 0.5 a 2%, tendría que crecer al ritmo que fue observado en la década anterior, de 3.5 a cuatro por ciento.

El rector del CUCEA, Luis Gustavo Padilla Montes, declaró la apertura de la 36 Semana del Economista –que concluirá el 8 de septiembre– y expresó que México no ha logrado revertir ni tener una dirección para combatir la pobreza de manera sostenible.

JM