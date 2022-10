El alza de precios de la canasta básica continúa siendo una realidad en todo el país, la inflación mantiene un crecimiento sostenido de los costos, con un incremento anual de 14.75 por ciento en comparación con la primera quincena del mes octubre de 2021, y productos como el jitomate, el pollo, el pan y el huevo siguen en aumento en Jalisco.

"No tengo tiempo de comparar precios, pero si antes venían tres bistecs en el paquete ahora vienen dos y pues para eso nos alcanza”

En un recorrido por mercados y supermercados, este medio registró algunos de los precios de la canasta básica, contrastó con el costo de los mismos al inicio del presente año y consultó con la ciudadanía qué tanto les han afectado los aumentos a los alimentos.

En el caso de los productos agropecuarios, éstos registran un aumento del 15.09 por ciento con respecto al año pasado, al inicio del 2022 el kilo de jitomate rondaba los 22 pesos, mientras que el precio en el Mercado IV Centenario es de 32 pesos y en cadenas comerciales de 30 pesos.

Mismo caso del pollo, el cual en el mes de enero de 2022 tenía un costo de 130 pesos por kilo, en tanto que el incremento de esta carne con respecto al año pasado es del 17.43 por ciento, con precios que rondan entre los 150 y 160 pesos por kilo, tanto en mercados como en centros comerciales.

En el caso del huevo, aunque el aumento que se registra a nivel nacional es de 28.11 por ciento, en Jalisco éste aumentó su costo de 36 a 39 pesos la docena en mercados, en los primeros 10 meses del año y registró un precio de 40 pesos en supermercados.

Productos procesados como el pan también registran un incremento por el 30.71 por ciento, lo que se ve reflejado en los precios en supermercados, un paquete grande cuesta 66 pesos, en el mercado 58 pesos y a inicios del año 47 pesos.

“A todos nos va mal, la gente ya no compra y si compran, compran poquito, ya pasa del mediodía y el mercado está solo, nadie anda por aquí"

Ante los incrementos, los consumidores son el sector que más sufre. Aylin Silva, joven profesionista, relató que debido a los reducidos tiempos libres por su trabajo procura comprar todo lo necesario para la comida en un supermercado, donde mes con mes observa como los precios suben y las porciones son las mismas.

“Yo la verdad me termino fijando en la fecha de caducidad y le calculo para los días que me vayan a alcanzar 50 pesos de pollo y otros 50 de carne, no tengo tiempo de comparar precios, pero si antes venían tres bistecs en el paquete ahora vienen dos y pues para eso nos alcanza”, comentó.

Para Lorena Flores, madre de familia y ama de casa, el aumento en los costos de los alimentos ha llevado a la familia a reducir las porciones o empezar a comer “más verduritas”, pues aseguró que con los precios del pollo y la carne hacer una comida para cuatro personas podría costar más de 300 pesos.

Sin embargo, los clientes no son los únicos que la pasan mal, la señora Matilde Castillo, locataria del Mercado IV Centenario, aseguró que debido a que sus productos han aumentado al menos en 30 por ciento desde el inicio del presente año, sus ventas han bajado de manera proporcional e inclusive un poco más.

“A todos nos va mal, la gente ya no compra y si compran, compran poquito, ya pasa del mediodía y el mercado está solo, nadie anda por aquí, la gente anda ocupada buscando dinero y aún así no les alcanza, pero tenemos que subir los precios, porque si no tampoco nos sale”, apuntó.

En tanto, se estima que la inflación en México podría llegar hasta el 8.03 por ciento, la tasa más alta en la última década, con un posible descenso para 2023.

JM