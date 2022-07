Inflación: Aumentan 8% en promedio las frutas y verduras en el Mercado de Abastos

Este año se ha registrado un incremento cercano al ocho por ciento de manera generalizada en frutas y verduras en el Mercado de Abastos de Guadalajara.

Francisco Javier Zaragoza Lovera, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara, estimó que con el temporal de lluvias también se espera un alza en algunas legumbres y frutas.

“Ahorita donde estamos teniendo problemas sobre todo es en legumbres por el tema del agua, pero no nos asusta porque es algo que año con año en el temporal se presenta, afortunadamente no hay desabasto y creo que estamos digamos entre los rangos de los chicos normales esperemos que no pase un desastre natural por ahí un ciclón o algo que nos complique”, dijo.

Detalló que el fenómeno se presenta en verduras como la cebolla, aguacate y la papa.

"Son ciclos estacionales porque en el caso la papa forzosamente va a tener que bajar porque ya se abrió la frontera al ingreso de la papa americana”, explicó.

Otros productos como el jitomate y el chile, que son muy susceptibles al agua, podrían registrar precios al alza en esta temporada.

“En el caso de frutas, por ejemplo ahorita tenemos que la piña va al alza pero eso es cíclico porque acaba la cosecha de Veracruz y entra la cosecha de Nayarit, pero no alcanza abastecer el mercado nacional".

Las papayas también podrían incrementar de precio por cuestiones de plagas que se favorecen con el agua, algo que implica altas inversiones en fumigaciones.

Este miércoles se realizó la ceremonia del 62 aniversario de la Fundación del Mercado de Abastos de Guadalajara donde estuvo presentes autoridades estatales y municipales.

JM