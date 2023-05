La superficie destinada al uso agrícola en Jalisco creció 20 por ciento revela el Censo Agropecuario 2022 del Inegi.

De acuerdo con la dependencia en Jalisco hay dos millones 127 mil 242 hectáreas de uso agrícola una cantidad mayor comparada con el millón 772 mil 292 hectáreas que había en el 2007.

De acuerdo con el Inegi, el 89.9 % de la mano de obra en el campo son hombres y el 10.1 % son mujeres.

Los altos costos de insumos y servicios, los factores climáticos y la inseguridad fueron los problemas más recurrentes en el campo del estado.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados oportunos del Censo Agropecuario 2022.

Su propósito es ofrecer estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales de México, así como su producción, tamaño, estructura y distribución.

La presente es la novena edición de este programa, que se lleva a cabo en el país desde 1930.

El Censo Agropecuario constituye la fuente de información económica agropecuaria y forestal más completa y detallada de México. Proporciona datos desagregados por tamaño de la unidad de producción, por municipio y por regiones, por producto (cultivos, especies pecuarias y especies forestales), por ciclo agrícola, tipo de agricultura, entre otros.

PRINCIPALES RESULTADOS

La superficie total de Jalisco es de siete millones 859 mil 728 hectáreas.

Esta se divide de la siguiente manera:

Siete millones 656 mil 163 hectáreas son área rural y 203 mil 586 corresponden al resto de la superficie centros de población, caminos y cuerpos de agua, entre otros rasgos geográficos.

A su vez, del total de hectáreas en área rural, cuatro millones 874 mil 818 (63.7 %) corresponden a suelo con uso o vocación agropecuaria, y dos millones 781 mil 345 (36.3 %) a superficie sin uso o vocación agropecuaria.

De las hectáreas con uso o vocación agropecuaria en la entidad, cuatro millones 736 mil 378 fueron cubiertas por el Censo.

La diferencia en la superficie que se genera al restar de la superficie total del estado la superficie complemento (centros de población, caminos y cuerpos de agua, entre otros rasgos geográficos) y compararla con la superficie del área rural, se debe a que el dato de esta última superficie se calculó con parámetros estándar en la Proyección Cónica Equiárea de Albers, mientras que los datos de las superficies total y complemento fueron calculados con los parámetros definidos para México en la Proyección Cónica Equiárea de Albers.

Área de las unidades de producción, ya sea destinada al cultivo de plantas, a la cría de animales, o a otros usos.

Área que no es de las unidades de producción incluye el área de uso común de ejidos y comunidades agrarias que no fue destinada al cultivo de especies vegetales y que puede haber sido, o no, utilizada para el pastoreo. Incluye las unidades de producción cuya actividad principal es el aprovechamiento forestal.