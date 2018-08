Incrementar salario mínimo no resolverá desigualdad, coinciden especialistas

Aumentar por decreto el salario básico universal en el país no resolverá las brechas de desigualdad, mientras no se acompañe de una presupuestación dirigida a garantizar los elementos fundamentales para que las personas puedan cubrir sus necesidades y desarrollar sus potencialidades; explicó la doctora Nora Ampudia Márquez, académica de la Universidad Panamericana (UP).

En la presentación del informe técnico y marco de referencia para la planeación y programación presupuestal del estado de Jalisco, la especialista refirió que se debe apostar por una nueva generación de política social, a la par de revisar cómo se asignan los recursos desde la Federación a los estados, cuestionar el federalismo fiscal e infundir una cultura de impulso donde la población se vea capaz de promover y fomentar los cambios que desean a través de la participación.

“Disminuir las brechas de la desigualdad, porque un salario básico universal no va a reducir la desigualdad como se piensa, pues no hay presupuesto para dar un ingreso suficiente. La única manera para reducir estas brechas tan enormes de desigualdad es que las propias personas sean capaces de generar sus recursos, de ser emprendedores y salir adelante”, comentó.

El académico Marco Antonio Verger García, que participó en la presentación del informe, destacó que contiene 30 recomendaciones que pueden aterrizarse en la presupuestación para 2019. Refirió que, a necesidades básicas como vivienda, energía, agua, salud, educación o seguridad social; se deben incorporar criterios de sustentabilidad y dar la dotación mínima de derechos para garantizar tener lo indispensable.

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Guadalajara, José de Jesús Becerra, destacó que la importancia de impulsar el acceso al “mínimo vital” es que se concreten políticas públicas encaminadas a conseguir la igualdad y los elementos necesarios para la dignidad humana.

En mayo de 2016, el Congreso estatal aprobó una reforma constitucional que incorporó el derecho humano al mínimo vital como eje de planeación en la Entidad. Se definió que el “mínimo vital” es el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos básicos, que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno y la satisfacción de las necesidades básicas.

SA