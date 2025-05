Impuesto a remesas reducirá hasta 5 dólares por cada 100 enviados: Especialistas

El impuesto a las remesas aprobado este martes por la Cámara de Representantes en Estados Unidos impactará a sus familiares con una disminución de hasta 5 dólares por cada 100 dólares enviados, explicaron especialistas.

Actualmente, el promedio de remesa enviada por los paisanos a sus familiares es de 350 dólares y el costo de envío hoy varía entre 5 y 10 dólares.

Israel Macías, catedrático de la Universidad Panamericana, explicó que aun con el impuesto el impacto será pequeño.

"La gente no va a dejar de mandar dinero, es decir, no hay manera más segura de mandar dinero a las familias que a través de los medios electrónicos. Por ahorrarse un 3.5 por ciento no van a confiar el dinero a un familiar o mandarlos en carta con los riesgos que eso significa", precisó.

Añadió que a los migrantes les afecta más que el dólar baje de precio que la propia comisión anunciada.

"El hecho de que el peso se fortalezca significa menos pesos para sus familias en México, entonces si combinas ambos efectos tienes una afectación menor, pero no veo porque tengan que dejar de mandar o cambiar de método", precisó.

Eduardo González, catedrático del Tec de Monterrey, también considera que el impacto será mínimo, ya que el impuesto no será sobre el total de las remesas, sino que solo para los ilegales y muy probablemente usarán canales alternos para enviar dinero.

"Antes enviar remesas les implicaba un cobro de hasta el 17 por ciento, de tal manera que mandaban el dinero con familiares, amigos o incluso hasta por correo".

Además, podrían abrir cuentas de ahorro en Estados Unidos y mandar la tarjeta a México para sacar dinero desde México.

"Me parece que sí es una mala noticia desde luego, pero tampoco creo que el impacto vaya a ser tan gravoso como algunos lo han manifestado", afirmó.

Este martes la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la "One Big Beautiful Bill Act", que incluye un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes ilegales.

Si el Senado la aprueba en septiembre, entraría en vigor el 1 de enero de 2026.

El año pasado, México recibió alrededor de 64 mil 700 millones de dólares por concepto de remesas.

