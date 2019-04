Hoteleros de Jalisco piden cobrar impuestos sobre el hospedaje

Ante la imposibilidad legal de fiscalizar a las plataformas digitales de hospedaje como Airbnb, pese a la aprobación en 2017 de una ley para recaudar el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), la Asociación de Hoteles de Jalisco pidió al Gobierno estatal una nueva reforma para hacer efectivo el cobro del gravamen.

En octubre de 2017, el Congreso de Jalisco aprobó la propuesta de que los usuarios de aplicaciones como Airbnb pagaran un impuesto de 3% al contratar un servicio desde una plataforma digital. Sin embargo, debido a vacíos legales, no se ha aplicado la ley y las plataformas no han pagado el ISH, cuyos recursos se utilizan para promoción turística del Estado.

“Ha causado frustración enterarnos que había deficiencias en la ley anterior que impedían el cobro. Es un tema que, si bien es poco al que los están obligando a pagar, hay muchos impuestos y regulaciones a los que Airbnb no está sometido y leyes que deberían aplicársele”, mencionó Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.

En total, se recaudan anualmente 108 millones de pesos por el ISH. Sin embargo, al no cobrarse este impuesto a Airbnb y otras plataformas, Jalisco dejó de percibir alrededor de 30 millones de pesos extra, lo cual ha generado un año y medio de tiempo y recursos perdidos, criticó Fong.

El empresario añadió que será importante el incremento de la recaudación del ISH tras la decisión de desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México. El recurso destinado a la promoción también beneficiará directamente a quienes rentan sus departamentos en plataformas digitales al incrementar el número de visitantes derivados del uso promocional del ISH, aseguró.

“Más que afectaciones por no cobrarse el ISH, es la cancha dispareja en la que jugamos. Sin embargo, no estamos negados o en contra de que existan las plataformas como Airbnb, porque es algo de la época moderna que no podremos detener, y está bien que haya alternativas para hospedar a nuestros visitantes”, indicó Fong.

Esperan ocupación de 80% en Semana Santa

Aunque el hospedaje en Guadalajara es bajo, la Asociación de Hoteles confía en incrementar la ocupación de sus habitaciones a partir de hoy, señaló su presidente Miguel Ángel Fong.

“Va a ser una buena temporada, sin embargo, todavía no despega en plenitud. En este momento, la zona Centro reporta un porcentaje de 45% en ocupación, que sigue siendo baja. Esperamos alcanzar 80% u 85% hasta el día domingo”, comentó.

La ZMG tiene disponibles 24 mil 500 habitaciones para estas vacaciones. Durante 2018, los hoteles de Guadalajara generaron ingresos por cuatro mil 561 millones de pesos, 8.5% más que en 2017.