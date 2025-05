Hot Sale 2025: ¿Cuáles son los bancos que participan?

El Hot Sale de este año se celebrará del 26 de mayo al 3 de junio, se trata de un periodo de nueve días llenos de descuentos y promociones en línea y en productos de todo tipo. Incluso los siguientes bancos también participan en las promociones: Santander, Scotiabank y BBVA, los cuales tendrán facilidades de pago con meses sin intereses.

Tiendas y marcas participantes en el Hot Sale 2025

Durante las celebración de este año del Hot Sale, estas marcas se han reunido para brindarnos una experiencia de compra más satisfactoria a través de ofertas y promociones: Walmart, Bodega Aurrerá, Sam's Club, Elektra, Coppel, Nike, Adidas, Puma, Samsung, LG, Chedraui, The Home Depot, Booking.com, AeroMéxico, IKEA, Palacio de Hierro, Motorola, SHEIN, Nacional Monte de Piedad, Charly, Skechers, Sanborns, Sears, Suburbia, Lenovo, Bershka, Liverpool, Office Depot, Uber Eats, Pandora, Swarowski, Huawei, Whirlpool, Sony, Lacoste, New Era y Under Armor, entre otras.

�� HOT SALER, un adelanto exclusivo...

Estas marcas tienen algo grande preparado para ti����¿¡ESTÁS LISTO!?



��Visita https://t.co/0T50X7z68E

��Del 26 de Mayo al 03 de Junio #HOTSALE #HOTSALE2025 #HEYHOTSALE #MODOAHORROACTIVADO pic.twitter.com/Ide0f8lCc0— HOT SALE MÉXICO (@hotsalemex) May 14, 2025

Bancos participantes en el Hot Sale 2025

Además de las marcas ya mencionadas, estos bancos también contarán con distintos beneficios al realizar compras con sus tarjetas:

Banamex: Dará hasta el 15% de bonificación en compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito digital. Para esto deberás de regístrate en la App Banamex del 26 de mayo al 3 de junio.

Dará hasta el con tarjeta de crédito digital. Para esto deberás de regístrate en la App Banamex del 26 de mayo al 3 de junio. Scotiabank: Tendrá hasta 25% de cashback al utilizar tu tarjeta de crédito o débito en tus compras.

al utilizar tu tarjeta de crédito o débito en tus compras. HSBC: Te regresará hasta 20% de tus compras pagando con tu tarjeta de crédito

Te regresará hasta 20% de tus compras pagando con tu tarjeta de crédito BBVA: Podrás obtener hasta 1 5% de bonificación en compras de 6 a 24 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito.

Podrás obtener hasta 1 con tu tarjeta de crédito. Santander: Usa tu tarjeta de crédito digital y recibe hasta 20% de cashback.

Usa tu tarjeta de crédito digital y recibe hasta 20% de cashback. American Express: Compra a meses sin intereses y recibe $1,000.00 pesos de bonificación (al gastar $10,000.00 pesos con tu tarjeta de crédito en tiendas participantes).

(al gastar $10,000.00 pesos con tu tarjeta de crédito en tiendas participantes). Mercado Pago: hasta 24 meses sin intereses comprando con Mercado Pago (compra mínima de $ 1,500.00 pesos).

hasta 24 meses sin intereses comprando con Mercado Pago (compra mínima de $ 1,500.00 pesos). Ualá: Compra con tu tarjeta de crédito hasta en 24 meses sin intereses y recibe 15% de cashback.



EM