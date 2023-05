Es el primer día de ventas del Hot Sale y, desde antes, grandes y reconocidas marcas se anticipan a la temporada ofreciendo cientos de productos en descuento. Las mejores ofertas poco a poco salen a la luz y solo los que están atentos pueden gozar del beneficio, para que no te quedes atrás te compartimos que ya salieron las pantallas con 50% de descuento y poco más.

La semana de descuentos en el mercado online facilita el acceso a tecnología de punta y calidad a todos los usuarios de la web, la competencia por adquirir el mejor producto antes de agotar existencias es ardua. Tiendas reconocidas como el Palacio de Hierro desde hace unos días ya están sacando la casa por la ventana y han lanzado ofertas en ropa, accesorios y ahora también en pantallas.

Para que no te quedes con las ganas de estrenar te dejamos cinco pantallas que tienen desde el 50% de descuento en sus precios, algunas hasta más .

Con 50 pulgadas de amplitud la pantalla plana Hisense se destaca por su calidad de imagen con una resolución 4 veces mayor que los televisores Full HD, por si fuera poco, para garantizar una experiencia inmersiva a momento de ver deportes cambia de forma automática al Sports Mode o si eres más de videojuegos también cuenta con Game Mode, ambas adaptaciones garantizan un sonido envolvente y una imagen contrastada para una sensación completa de inmersión, su costo normal es de casi 22 mil pesos, pero si vas al enlace la podrás hallar con un 65% de descuento por la temporada: https://www.elpalaciodehierro.com/hisense-pantalla-50-pulgadas-plana-led-4k-50a6h-42699862.html?cid=112001

Un poco más arriba, con 55 pulgadas de extensión, encontrarás dentro de la página oficial del Palacio de Hierro pantallas TCL, Samsung y LG con características ideales para disfrutar las noches de cine en casa. Todas ellas pueden conectarse a cualquiera de tus asistentes de voz preferidos, algunas de ellas pueden funcionar con comandos de voz, sin duda será una decisión complicada.

La Pantalla TCL 55" Led UHD 55A547 es última en incorporarse a la serie A y viene incluida con Easy Voice Control 2.0, una Inteligencia Artificial capaz de recibir indicaciones mediante comandos de voz, no necesitarás un control remoto para cambiar de canal, apagar tu TV o programar una alarma, con solo decir "Hey Google" ya podrás acceder a su sistema Andorid TV y reposar en tu sillón. Por la temporada su precio se encuentra muy por debajo del promedio, rozando los 9 mil 200, cuando originalmente vale casi 23 mil pesos: https://www.elpalaciodehierro.com/tcl-pantalla-55-led-uhd-55a547-android-tv-4k-42056426.html?cid=112001

Samsung es una marca reconocida, puedes confiar en su calidad, por lo que en caso de adquirirla puede que te acompañe sin fallos por muchos años antes de necesitar reemplazarla. La pantalla Crystal UHD 4K, también de 55 pulgadas, además de conectarse con tu asistente Alexa, Bixby o Google ofrece variaciones realistas para que pueda ver cada sutileza gracias a su tecnología Dynamic Crystal Color, lo mejor de todo es que por el Hot Sale a su precio de 21 mil 427 pesos le han quitado el 55 por ciento: https://www.elpalaciodehierro.com/samsung-pantalla-55-pulgadas-plana-crystal-uhd-4k-un55au8000fxzx-41644173.html?cid=112001

Una pantalla única en sus características y en su precio es la LG OLED TV Evo 55" 4K SMART TV con ThinQ, no solo es una de las más delgadas, sino que cuenta con toda la tecnología de usuario y una calidad de imagen impactante, con su sistema Dynamic Tone Mapping Pro profundiza en la mejora de la imagen con negros más profundos y luces más luminosas. La inteligencia de esta pantalla le permite crear un perfil para cada usuario del hogar e incluso emite recomendaciones basadas en tus gustos y aunque se eleva un poco más el presupuesto, el descuento no deja de ser generoso, el producto que une calidad, inteligencia y aspecto se ofrece por lo normal en casi 65 mil pesos, pero durante esta semana tendrá un descuento del 70%, una oportunidad difícil de rechazar: https://www.elpalaciodehierro.com/lg-pantalla-lg-oled-tv-evo-55-4k-smart-tv-con-thinq-ai-oled55c2psa-42447924.html?cid=112001

Sin embargo, si es mucho poder, puedes recurrir a la Pantalla LG UHD TV AI ThinQ 65 pulgadas, que también te permitirá tener tu propio perfil, un sonido envolvente de calidad, comandos de voz, imagen con colores nítidos y buena resolución, cumple lo esencial y resguarda la calidad de LG, y si eres fan de los videojuegos cuenta con tecnología Game Dashboard que te permite cambiar rápidamente la configuración actual con base en el género del videojuego. Durante la semana de descuentos la encontrarás con un 62% de descuento, dejando un total de casi 13 mil 300 pesos a la cuenta: https://www.elpalaciodehierro.com/lg-pantalla-lg-uhd-tv-ai-thinq-65-4k-smart-tv-65uq9050psc-42511699.html?cid=112001

Con suerte, mientras transcurre la semana del Hot Sale, podrán incrementar los descuentos, dependerá de tus habilidades hallar las mejores ofertas del mercado web. No pierdas la oportunidad de estrenar, pero infórmate de antes de cualquier compra y verifica que siempre puedas contar con la garantía y devolver el producto si no te satisface. La ofertas se expandirán hasta el 6 de junio, por lo que tienes tiempo para hacer tus compras si es que antes no se acaba el inventario.

OA