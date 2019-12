Habrá una reducción importante de comisiones bancarias, anuncia la ABM

Se reducirán de forma considerable las comisiones que cobran los bancos, adelantó el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, a partir del análisis realizado entre las instituciones financieras, la Comisión de Hacienda en el Senado y el Banco de México (Banxico).

“Hemos eliminado una cantidad importante de comisiones que realmente no aplican en muchos casos. Por lo tanto, en vez de tener en cada banco miles de comisiones, vamos a acabar teniendo cientos de comisiones. Va a bajar sustancialmente ese tema y seguiremos trabajando”, expuso.

En próximas semanas, se espera que el Senado presente una iniciativa para buscar la reducción y posible eliminación de comisiones bancarias, además de que los bancos han trabajado en lo individual para eliminar algunos cobros.

"Hemos avanzado mucho también en la depuración de comisiones, en un trabajo conjunto con Banco de México hemos eliminado una cantidad enorme de comisiones, primero algunas que estaban en la lista pero que no se cobraban, que habían sido suplidas por otras, hemos trabajado en transparencia para que todos los bancos homologuemos los conceptos por los cuales se cobran comisiones", dijo.

Incremento de sucursales dependerá de mayor infraestructura de telecomunicaciones

Ante la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los bancos participen en el aumento de sucursales bancarias, Niño de Rivera dijo que dependerá en el aumento de telecomunicaciones en los municipios más rezagados del país.

"Hoy hay 476 municipios en el país que no tienen servicios bancarios porque no tienen telecomunicaciones entonces, aunque quiera poner una simple terminal punto de venta no se puede porque no hay telecomunicaciones", explicó el directivo.

El presidente de la ABM explicó que la colocación de una sucursal bancaria es muy costosa, ya que incluye el valor de la construcción, infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, seguridad, entre otros.

"Es muy caro tener sucursales. La banca en su conjunto, tenemos que encontrar las formas más accesibles para la construcción de servicios más accesibles y para nosotros con costos más reducidos a través de corresponsales bancarios", dijo.

El presidente de la Asociación de Bancos de México dijo que el trabajo realizado a través de corresponsales bancarios, actualmente con 46 mil puntos en todo el país ha ayudado a llevar mayores servicios bancarios.