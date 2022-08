Grupo Club de Hoteles, la pasión por los viajes

Cuando Julio Fernández, director de la agencia Grupo Club de Hoteles, decidió emprender un viaje a San Francisco cuando sólo tenía 19 años no imaginó que en esa ciudad estaba por conocer el primer día del resto de su vida. Con el dominio del inglés, la ciudad norteamericana le abrió un mundo de posibilidades. Memorizó la ciudad y se convirtió en guía de turistas en sólo una semana; la experiencia le hizo considerar dedicarse al quehacer turístico.

De regreso a México tuvo claro que la hotelería era lo suyo. Profesionalizó lo que inició como una afición y en las entrañas de grandes hoteles como el Presidente Chapultepec en CDMX o el Radisson pudo dominar las necesidades de los huéspedes y los establecimientos.

Hace dos décadas la vida lo trajo a Guadalajara y la representación de hoteles que no tenían oficinas en la ciudad abrieron su cartera de clientes hasta sumar una larga lista en la que se encuentran los mejores destinos de México, Estados Unidos, Europa y África con la facilidad de programar las vacaciones soñadas o una boda de antología. “Nos especializamos en paquetes nacionales e internacionales, bodas en la playa y los viajes de convenciones e incentivos, los que las empresas regalan a sus trabajadores por haber cumplido un logro o para hacer sesiones de motivación”.

Representar a los grandes hoteles les dio solidez, pero avanzar de manera independiente les permitió ir un paso adelante. “La experiencia es fundamental para crecer. Decidimos no tener exclusividad con ningún hotel y representarlos a todos”.

Sobrevivir a la adversidad

Con el verano en puerta, la actividad para la agencia se encuentra en lo que se denomina temporada alta, es un buen año. Sin embargo, Julio reconoce que el buen momento por el que atraviesan es el resultado del aprendizaje adquirido en el 2020, que marcó un antes y un después en su carrera, el más desafiante de todos. La pandemia por COVID-19 significó una prueba de fuego. “Muchos colegas tuvieron que cerrar sus negocios y muchos no regresaron. Otros desaparecieron. Nosotros empezamos a vender a nuestros clientes leales paquetes que podrían hacerse válidos una vez que se autorizaran los viajes. Salieron ofertas muy buenas y trabajamos con anticipos desde 500 pesos”.

Muchas de las negociaciones que estaban por cerrar contratos se vinieron abajo, pero eso no les hizo bajar la guardia y el regreso fue mejor de lo esperado. “No tuvimos que despedir a nadie, mantuvimos el mismo sueldo, las mismas comisiones, no me puedo quejar. El 2021 fue uno de los mejores años de la agencia. Volvimos a despegar y este año vamos muy bien”.

Y parte del éxito para permanecer cuando muchos otros no pudieron fue tener un ahorro que permita sobrellevar el mal tiempo. “Es básico porque siempre hay que tener un colchón para enfrentar situaciones que ya vimos, si no se tenía uno para las ‘vacas flacas’ difícilmente se iba a poder salir adelante. Debemos tener al menos unos tres meses (de ahorro). Para poder salir adelante. Ya pasamos una pandemia pero nada nos garantiza que no vayamos a enfrentar algo más difícil”.

Luego del confinamiento y el auge del consumo digital, donde cada usuario puede hacer sus reservaciones en línea, el valor humano hizo la diferencia. “Lo que notamos es que muchos clientes que se fueron y hacían sus propias reservaciones por internet volvieron a la agencia tradicional porque pudimos responder por las cancelaciones y los reembolsos, reprogramar las fechas sin afectar su inversión”. Es así como para Grupo Club de Viajes siempre es verano y tienen sus agendas abiertas para diseñar el viaje de tus sueños.

"Cuando los clientes confían en una agencia, tienen a una persona que haga el trabajo difícil por ellos"

Julio Fernández, director de la agencia Grupo Club de Hoteles

Recuperación en camino

Este año se estima que la actividad turística contribuya con aproximadamente 190 mil millones de dólares a la economía mexicana, el equivalente al 14.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y se estima que en la siguiente década el turismo genere 2.7 millones de nuevos puestos de trabajo en el país de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Especialidades del Grupo Club de Hoteles: convenciones y viajes ejecutivos, cruceros por el Caribe, bodas en la playa y excursiones en Europa.

Visítalos en Avenida Hidalgo, número 2013, Colonia Arcos Vallarta. Teléfono: 333616-5616. Y en www.grupoclubdehoteles.mx.