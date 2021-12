Gobiernos locales son los responsables de tarifas de apps de transporte: Profeco

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, señaló que toca a los gobiernos locales revisar las tarifas de las empresas de transporte por aplicación como Uber y Didi, luego de la polémica que han generado las alzas en sus precios en los últimos días.

En entrevista con Aristegui Noticias, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó que a su dependencia le corresponde cuidar las tarifas que autorizan los gobiernos locales.

“No quiere decir que haya abuso, pero en sí el sistema de esta tarifa dinámica se justifica porque las mismas autoridades locales lo han permitido cuando autorizan la operación de estos tipos de servicio. Se decide a nivel de las direcciones de movilidad”, señaló Sheffield.

Expresó que para él el tema que se ha presentado en los últimos días es un “gran abuso”, por lo que llamó a los consumidores a exigir que las autoridades locales actúen al respecto.

“A mí me parece que es un gran abuso y es un abuso que están permitiendo los gobiernos locales… Hay que voltear como consumidores a exigirle al Gobierno local que regule con mayor precisión este tema, porque si ellos lo autorizan nosotros nos quedamos sin ningún instrumento para actuar”.

Ricardo Sheffield destacó que entre la Profeco, Uber y Didi hay una buena comunicación y que las empresas han respondido “bastante favorable” cuando se ha presentado alguna controversia sobre sus tarifas, pero reiteró que si las autoridades locales no regulan, “nos quedamos sin herramientas para actuar”.

“Este es un buen momento para revisarlo porque pueden cambiar esas tarifas para el próximo año 2022, la forma en la que operan y es ahora cuando hay que exigirles a las autoridades locales que lo atiendan”.

Por último, mencionó como ejemplo los casos de estados como Quintana Roo y Veracruz donde Uber y Didi no operan porque las autoridades no lo permitieron.

En la CDMX están bajo la lupa

Luego de que plataformas de transporte como Uber y DiDi han elevado sus precios en las últimas semanas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) revisar la regulación de las tarifas, porque no es correcto este incremento que afecta el bolsillo de los capitalinos.

“Sobre las aplicaciones, son esencialmente las de movilidad Uber, DiDi, y todas esas aplicaciones tienen que ver con un asunto de mercado de las propias aplicaciones, no tiene nada que ver con el Gobierno de la Ciudad. No nos parece correcto que eleven los precios, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios, porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía”, dijo.