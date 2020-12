Gobierno de AMLO cancela contrato a la firma Braskem-Idesa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este miércoles que su Administación canceló el contrato "leonino" con la empresa Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, para abastecer de gas a la planta Etileno XXI, pues aseguró que, de seguir con este acuerdo, el Gobierno federal se convertiría en "cómplice de corrupción".

En su conferencia de prensa mañanera, AMLO señaló que no se llegó a un acuerdo con la empresa porque, aseguró, quería que Pemex siguiera proveyendo de gas a un 25% de su costo de mercado y buscaba que el pueblo mexicano subsidiara el 75% restante.

"Sí (se canceló el contrato), me informaron hoy en la mañana de que habían notificado a la empresa porque no se está corrigendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de (Felipe) Calderón, que es contrario a la hacienda pública".

"Es un contrato con Odebrecht, esta empresa que es famosa por las extorsiones, y por la corrupción. Entonces ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato; no se interrumpió, sino llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar".

En Palacio Nacional, el Mandatario señaló que el Gobierno federal no incumple con ninguna responsabilidad porque el contrato que tenía con la empresa extranjera se venció, además de que, apuntó, hay denuncias de corrupción.

"Se venció el contrato, no se incumple con las responsabilidades, sencillamente ya no hay contrato, porque además hay denuncia de corrupción en contra de esta empresa y no han querido llegar a un acuerdo".

"Quieren que se le siga vendiendo el gas, el etano, al 25% de su costo en el mercado y que Pemex, la hacienda pública, el pueblo de México subsidie el 75% del gas y además, cobrando multas. Nosotros no podemos continuar con este tipo de contratos porque nos convertiríamos en cómplices de corrupción", agregó.

JM