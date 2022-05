Gasolina roja roza los 26 pesos en la ciudad

Antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19, Carlos Macías gastaba en la gasolina para su auto alrededor de mil 500 pesos cada mes, pero ahora desembolsa más de dos mil 500. “Mi auto es pequeño, modelo 2009, pero lo traigo bien afinado. Está carísima la gasolina, sobre todo en las estaciones que están en las principales avenidas de la ciudad”. Carlos cuenta que el pasado jueves el tanque le marcaba casi vacío, por lo que intentó cargar combustible en una gasolinera en la Avenida López Mateos, después de La Minerva. “Casi me infarto cuando vi que en la pizarra la gasolina Premium estaba en 25.49 pesos el litro. Ni siquiera puse atención en la Magna, que es la que consumo… salí volando de allí. Ya no alcanza para la gasolina”. En la última semana, el Gobierno federal había detectado que la gasolinera más cara estaba en Monterrey, en Nuevo León, con un precio de 25 pesos el litro de la roja. El viernes pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Jalisco y en el municipio de Zapotlanejo presumió que no han aumentado los precios de la gasolina ni de la luz en México. “Si aumenta la gasolina, aumenta todo. Pero no se cobra el impuesto a las gasolinas y se mantiene un precio estable”. Sin embargo, en diciembre de 2018, cuando llegó a la Presidencia López Obrador, el litro de la gasolina Premium tenía un costo de 20.86 pesos. Eso significa que en la presente administración federal se disparó más de cuatro pesos en estaciones como la referida por Carlos Macías. Y lo anterior, a pesar de que el Gobierno está subsidiando el impuesto a los combustibles. En caso contrario, sin el subsidio, cada litro de la roja superaría los 30 pesos. Por otra parte, la Magna en Jalisco registra un precio promedio de 21.91 pesos el litro, pero hay estaciones de servicio que se acercan a los 23 (en Tamaulipas, Chiapas y Yucatán se oferta la verde más barata: 20.31 pesos). Y la Premium ronda los 23.88 pesos en el promedio nacional (en la última semana, la gasolina roja más barata se vendía en La Paz, en Baja California Sur, con un precio de 22.51 pesos), aunque hay empresarios que disparan los costos y la Procuraduría Federal del Consumidor no interviene de forma contundente para que se respeten los precios máximos que ordena la Comisión Reguladora de Energía.