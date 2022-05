Gaseras condicionan venta mínima a clientes

Alejandro Loza no tuvo opción y desembolsó mil 023 pesos por el surtido de 75 litros de gas en su tanque estacionario.

Se quedó sin combustible el pasado sábado y en el coto donde vive llegó una pipa para abastecer a un vecino. “¿Puedes llenar mi tanque?”, le preguntó al trabajador. “Sí. Pero la venta mínima son 75 litros… no podemos vender menos”, le respondió.

A finales de marzo Israel también pretendía surtir su tanque estacionario. Antes le ponía 30 litros, pero se llevó la sorpresa de que el mínimo para que pudieran surtirle eran 100. “Me dijeron que sólo por esa vez me surtirían los 30, pero que en la siguiente tendría que ponerle los 100. No quise pelear y mejor les dije que pusieran los 100. Y más porque en menos de un año aumentó muchísimo el gas”.

A Alfredo Suárez le pasó algo similar. La última vez que quiso surtir le pedían los 100 litros como mínimo para prestarle el servicio. “Puedo entender que exista un mínimo, pero de 50 en adelante me parece una exageración”.

La Ley Federal de Protección al Consumidor considera que las prácticas comerciales como el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios pueden considerarse “abusivas”. Sin embargo, la ley queda al margen: las gaseras condicionan el surtido de los 60 a los 100 litros. De lo contrario, no acuden al domicilio que solicita el servicio.

Por esta razón, los clientes pueden presentar su queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que se realicen las indagatorias correspondientes y se apliquen las sanciones a las empresas que implementan estas prácticas abusivas.

Las sanciones van desde la inmovilización de los productos o bienes hasta la suspensión de la venta de los mismos. Las quejas se pueden presentar a los teléfonos 33-3616-7667 y 800-468-8722.

“El mínimo anteriormente era de 55 litros, pero ya lo aumentaron. No recuerdo muy bien a cuánto, pero son más de 800 pesos por el servicio en la actualidad, que en una sola exhibición sí es muy complejo pagar”, comenta Vania Contreras.

María José añade: “La gasera que me surte te lleva mínimo 60 litros. No me molesta que me pidan un mínimo, lo feo es que cada vez está más caro”.