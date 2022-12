La Fiscalía de Jalisco informó que Alejandro “A”, a quien se le identifica como propietario de Green Oceans Inc., fue detenido e imputado por fraude cometido en contra de un particular.

La dependencia estatal indicó que la afectación a la víctima es de alrededor de 452 mil pesos.

El afectado le dio dinero a Alejandro “A” con la promesa de recibir altos rendimientos (20% de intereses en seis meses). Cuando llegó la fecha establecida no obtuvo la cantidad acordada.

Al señalado se le impuso prisión preventiva. En 144 horas se definirá su situación legal.

En agosto pasado, afectados por Green Oceans Inc. afirmaron que hasta esa fecha había alrededor de 800 perjudicados por esa supuesta financiera.

“Es el dinero de mi pensión, de mi trabajo”, dijo en ese entonces Gonzalo Rioles.

La Condusef pide a la población evitar mecanismos informales de ahorro e inversión, como tandas, guardar dinero en efectivo y entregarlo con la promesa de retribuciones con altos porcentajes de retorno o ser parte de las conocidas “pirámides”.



Recomendaciones ante alza de fraudes en Jalisco

En abril de 2018, María José -nombre utilizado para proteger su identidad- decidió sumarse al esquema de inversión de la supuesta empresa inmobiliaria AJP, a cargo de Luis Oswaldo, presunto responsable de la misma.

Por recomendación de su grupo de amigos, quienes tenían un par de años invirtiendo con Luis Oswaldo, María José resolvió participar y destinó medio millón de pesos que había ahorrado para dar el enganche de una casa.

María José señaló que le dio confianza que el hombre presumía tener varias oficinas y propiedades, fotografías con funcionarios y artistas; además de que a sus amigos no les habían fallado con los pagos. Por los 500 mil pesos invertidos María José recibía el 5% de interés mensual, cantidad que obtuvo sin falta hasta junio pasado, cuando Luis Oswaldo y sus empleados comenzaron a darle largas para entregarle su dinero, hasta que la “empresa” desapareció: sus oficinas en la colonia Ladrón de Guevara se encontraban vacías.

En julio de 2022 se percató que el hombre había muerto, y no tenía ningún dato de sus supuestos colaboradores, por lo que sus esperanzas de recuperar su dinero desaparecieron. María José acudió a presentar su denuncia ante la Fiscalía del Estado, y forma parte de las, al menos, mil 163 denuncias interpuestas sólo por este caso ante la dependencia.

Los fraudes en Jalisco no paran; de hecho, todo indica que el estallido de este caso, sumado a las al menos 100 víctimas de Green Oceans Inc. (que se estima superarían los mil 500 afectados), y recientemente confirmadas por la Fiscalía de Jalisco, las víctimas de la empresa CRESO (que, aunque no ha corroborado oficialmente, podría alcanzar al menos a 600 inversionistas), en el último año, los fraudes crecieron alrededor de 15% respecto del año previo.

Ayer, la Fiscalía del Estado informó sobre la captura de Alejandro “A”, señalado de ser el propietario de Green Oceans Inc.

Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el último año se han registrado siete mil 295 carpetas de investigación por el delito de fraude entre enero y octubre de 2022, casi mil más que las iniciadas en el mismo periodo de 2021, cuando se abrieron seis mil 342 denuncias. Con esta cifra Jalisco se ubica en el tercer puesto a nivel nacional con más denuncias por el delito de fraude, sólo por debajo de la Ciudad de México, donde se registraron 17 mil 679 carpetas de investigación por este ilícito, y del Estado de México con 11 mil 241.

Además de los casos anteriores, también está el dado a conocer en noviembre pasado: el de la supuesta empresa Bicentenario Grupo Financiero, la cual ofreció a, por lo menos, 20 víctimas financiarles la compra de vehículos a precios económicos a partir de un enganche; poco después desapareció.

Toma nota

Evita caer en un engaño

Para no ser víctima de este delito, la Condusef pide a las personas considerar lo siguiente:

Compara todas las opciones de crédito posibles.

Antes de dar la comisión por gastos de gestoría, asegúrate de la viabilidad del crédito.

No caigas en empresas que aseguran te darán altos intereses en inversiones.

Al pedir un préstamo, no otorgues enganches que te soliciten.

Los bancos no piden datos personales a sus clientes, como números de tarjetas, pines, contraseñas o verificación de sus cuentas mediante llamadas telefónicas o por correo.

Para hacer una aclaración, comunícate a la línea telefónica directa del banco o preséntate en la institución financiera.

Evita hacer uso de aplicaciones que no estén respaldadas por instituciones financieras reconocidas, con un domicilio fiscal real.

La persona interesada en adquirir un préstamo o inversión puede corroborar que la institución financiera esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Condusef: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp



Voz del experto

Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara

Trampas para consumar un fraude



De acuerdo con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, la clave de las personas y/o empresas que logran defraudar a sus víctimas es ganar su confianza a través de distintas artimañas, como garantizar, sin que la persona afectada lo compruebe ante las autoridades correspondientes, que son una empresa seria y confiable.

Otra clave es ofrecerles rendimientos fuera de lo común, que pueden alcanzar hasta el 10%; al ser mayor de lo que ofrecen las empresas debidamente establecidas, las víctimas caen por considerar “un ingreso fácil”.

Por ello, explicó el académico, lo que se requiere es que las autoridades, en este caso la Fiscalía del Estado, a partir de las denuncias presentadas, den con el paradero de aquellas personas y empresas encargadas de cometer los fraudes, logrando procesos penales efectivos que otorguen castigos ejemplares.

Agregó que es necesario crear campañas de concientización para que las personas eviten caer en este delito, además de que la autoridad dé a conocer sus modos de operar, para que la ciudadanía conozca las trampas que suelen poner a las víctimas.

“Mientras no haya detenidos ni castigos ejemplares, mientras no haya operativos para identificarlos y castigarlos seguirán estafando a gente de buena voluntad”, expresó el académico.

Aprovechan la tecnología

Las financieras fraudulentas no sólo operan de manera física, también se hacen de herramientas tecnológicas; hay quienes crean páginas web sin contar con un registro físico, para atraer a las personas y fraudarlas.

En ambos casos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con una base de datos de cerca de 900 sitios web que se hacen pasar por empresas financieras; son páginas fraudulentas que en algunos casos no cuentan con el debido registro para operar o son plataformas que se hacen pasar por empresas reconocidas.

En total, señala su “Monitor de Reportes”, albergado en el “Portal de Fraudes Financieros”, son 896 los sitios web fraudulentos que buscan hacer caer a sus víctimas para quitarles sus bienes. La lista, los números telefónicos y los correos a través de los cuales operan los delincuentes dedicados al fraude financiero se puede consultar en: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/.



CT