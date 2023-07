En unas horas, a Juan le quitaron 25 mil pesos en compras, luego de haber obtenido los datos de su tarjeta de crédito.

Ocurrió hace dos fines de semana. Estaba en su casa cuando comenzaron a llegar notificaciones a su aplicación bancaria. Se trataba de cargos por compras menores en distintas páginas de internet. Pese a que desactivó el plástico desde su teléfono, los cobros continuaron. Fueron 12 en total.

Juan llamó al banco, pero hasta el pasado martes fue atendido. Le preocupa no recuperar el dinero.

Esta nueva forma de robo es conocida como “carding”. Los delincuentes, tras conseguir la información de las cuentas de las víctimas (número de la tarjeta y de seguridad, principalmente), hacen adquisiciones en plataformas de internet.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) emitió recientemente una alerta debido al aumento de estos casos. Destaca que los responsables pueden acceder a los datos a través de llamadas telefónicas en las que se hacen pasar por empleados de una institución bancaria, aunque también crean páginas “espejo” que simulan operar como establecimientos comerciales.

Según un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) presentado este año, durante 2022 el comercio minorista por internet en el país creció 23% respecto de 2021, alcanzando un valor de 528 mil millones de pesos (MDP) en transacciones.

Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no documenta casos de delitos cibernéticos, en los que podrían ubicarse estos ilícitos, un indicador que puede dar una idea de la situación es el aumento de fraudes en Jalisco.

Mientras que de enero a junio de 2018 se presentaron tres mil 661 denuncias por este delito, para el primer semestre de 2023 la cifra creció a cuatro mil 855, es decir, un alza del 32.6 por ciento.

“Creí que había comprado una ganga, pero sólo me trajo problemas”

Natalia fue víctima de “carding” hace apenas unas semanas. Todo comenzó cuando llegaron las rebajas en su tienda de ropa favorita. Encontró un vestido que le gustó con 50% de descuento, pero en la tienda física no tenían de su talla, por lo cual los trabajadores del establecimiento le sugirieron pedirlo en línea.

Entró entonces a la plataforma digital y encontró ahí la prenda, aún más barata que en la tienda física, donde costaba 500 pesos, incluyendo ya el descuento de la rebaja, mientras que en la página estaba a sólo 350.

Lo agregó a su carrito virtual, llenó los datos para el envío y pagó el monto. El vestido debía llegarle en una semana.

Sin embargo, pasaron los siete días y la prenda nunca llegó. Buscó en su correo pero no había rastro de la compra, llamó al teléfono de la tienda y le dijeron que no había ningún pedido con el supuesto código de rastreo. Entró a buscar la página de internet y no encontró nada de ella.

Tras investigar en su historial se percató que hizo la compra en una página falsa, misma que ya había sido dada de baja.

Sin embargo, los delincuentes no sólo la fraudearon con el pago del vestido, sino que además extrajeron los datos de su tarjeta para hacer varias compras “hormiga”.

“No había revisado mis estados de cuenta y no tenía activadas las notificaciones en mi teléfono, pero cuando vi los gastos, me di cuenta que en tres semanas compraron en Mercado Libre, en una tienda de tenis y pagaron Spotify. No fue mucho, fueron alrededor de tres mil pesos, pero estoy segura de que si no hubiera cancelado mi tarjeta así hubieran seguido y no hubiera sido fácil darme cuenta. Creí que había comprado una ganga, pero sólo me trajo problemas”.

Y así fue. Natalia primero presentó una queja ante su banco por las compras no reconocidas; sin embargo, la institución bancaria no quiso hacerse responsable, porque sustentaron que “los datos habían sido ingresados de manera voluntaria”.

“Ya no quise pelear, por eso mejor decidí dar de baja la tarjeta y pedir que me dieran otra. Es feo y cansado porque no sólo es lo que te roban, sino que te baja el ánimo darte cuenta de que caíste en un fraude, y además te robaron; más la pérdida del tiempo en ir, reclamar, que no resuelvan y hacer todo el trámite de nuevo”, lamentó la mujer.

Recomendaciones generales

Evite caer en fraudes financieros por compras en línea

Cuide su información financiera. De preferencia tenga una tarjeta para uso exclusivo de compras en línea.

Compre sólo en sitios web confiables con la llave https.

No guarde sus contraseñas ni los datos de sus tarjetas en correos.

Evite acceder a páginas través de los enlaces de anuncios, adjuntos en correos electrónicos o mensajería instantánea.

Active las alertas de movimientos de las aplicaciones móviles que los bancos ofrecen a cada cliente.

Recupera Condusef 81.7 millones de pesos

A partir de las quejas presentadas por los usuarios de instituciones bancarias en Jalisco, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) logró recuperar, en 2022, poco más de 81.7 millones de pesos.

La cifra representa un incremento de 15.6% con respecto a lo recuperado en todo 2021, y según la Comisión, las resoluciones favorables para los usuarios se ubicaron en 35.5 por ciento.

De acuerdo con la Condusef, durante 2022 se recibieron y atendieron 17 mil 708 quejas en esta Entidad (un promedio de 49 quejas diariamente, al menos una cada media hora) interpuestas por usuarios de 111 municipios, siendo el de Guadalajara el que concentró más quejas, con 27.4% del total, seguido por Zapopan con 21.4%. En San Pedro Tlaquepaque se registró la mayor resolución a favor del usuario, con 38.4 por ciento.

Según los datos de la Comisión, del total de reclamaciones recibidas en Jalisco, el 36% estuvo relacionado con un posible fraude, la mayoría por consumos no reconocidos y transferencias electrónicas no reconocidas.

Otras reclamaciones en el año hechas ante esta institución estuvieron relacionadas con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y por créditos personales, que en conjunto representaron 51% del total de las reclamaciones en esta Entidad.

Del total de las reclamaciones ante el organismo, 45% fue presentado por mujeres y 55% por hombres. El segmento de las personas adultas mayores representó 30% de las reclamaciones totales al cierre de 2022, y los productos con más reclamaciones en este grupo etario fueron sobre tarjetas de débito, de crédito y por créditos personales.

Con el objetivo de ayudar a las personas a recuperar sus montos perdidos por fraudes relacionados con sus productos bancarios u otras inconformidades, la Condusef ha dispuesto en su página de internet distintos canales de atención a distancia, como el Portal de Queja Electrónica, disponible en la liga https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php.

También está disponible, para orientación, dudas, consultas o reclamaciones, el chat en línea directo en el sitio web de la Condusef; el Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos en el número 5553 400 999, y el correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx.

Cuidarse las espaldas y revisar estados de cuenta

Una de las recomendaciones principales para evitar ser víctima del robo de información de las tarjetas bancarias es la de cuidar siempre quién se encuentra a nuestras espaldas o alrededor a la hora de pagar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), una de las técnicas más usadas para obtener los números de las tarjetas se denomina “Shoulder surfing”, o lo que nosotros conocemos como “observar por encima del hombro”. En este caso, una persona simplemente mira disimuladamente el número de la tarjeta cuando se va a pagar y lo memoriza, al igual que el código de verificación para poder hacer las compras más tarde.

Por ello, es necesario siempre cuidar en cualquier establecimiento si alguien se encuentra alrededor para asegurarse de proteger el plástico y su información.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), otra de las recomendaciones básicas es nunca perder de vista el plástico al pagar, en cualquier sitio. Jamás debe entregarse la tarjeta bajo ninguna justificación, como el que “la terminal no sirve” o que ahí no se encuentra.

Siempre es mejor acudir a ingresar personalmente la tarjeta y sus datos de seguridad, cuidando siempre que nadie vea alrededor, como lo recomendado por el Inai.

Una más de las recomendaciones esenciales de la Condusef es mantenerse siempre al pendiente de los estados de cuenta y revisarlos de manera constante, pues según señala la Comisión, en algunos casos los delincuentes que se dedican al “carding” sólo hacen “cargos menores” que pueden pasar desapercibidos, como pagos a plataformas de streaming, de viajes en taxis de plataformas, pagos de telefonía, entradas para el cine, entre otros. En caso de existir algún cargo no reconocido, reportarlo de inmediato con su banco, además de acudir al Ministerio Público a levantar un acta, incluso si el banco ya devolvió el dinero.

CT