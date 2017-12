Estudiar y trabajar: lo que no te dicen en ningún lado

Quizá no concluiste tu licenciatura o quieres seguirte preparando con una segunda carrera, una maestría o un diplomado. Y es que, seguramente, has escuchado que combinar estudio con trabajo es la mejor forma de crecer en tu trabajo. ¡Hacerlo conlleva muchísimas ventajas, tanto para tu vida laboral como personal!

Lo cierto es que muchas personas se lanzan a la aventura de estudiar nuevamente sin estar conscientes de los sacrificios que tendrán que hacer. Como resultado, dejan que el estrés los consuma, se desgastan pronto y terminan por abandonar sus estudios… o bajar el rendimiento en sus trabajos.

¿Tienes la inquietud de crecer en tu trabajo y crees que estudiar te ayudará a conseguirlo? Te invitamos a conocer a qué retos te enfrentarás en el camino. Y recuerda: ¡todo el esfuerzo se verá reflejado más pronto de lo que imaginas!

1. Tendrás que hacer algunos sacrificios

Suena obvio, ¿verdad? Sí lo es, pero, aunque no lo creas, muchas personas no contemplan esto y creen que podrán hacerlo todo. Tarde o temprano, esto deriva en una gran frustración. No hay nada bueno en esta vida que no venga sin un sacrificio y ésta no es la excepción. Estudiar y trabajar implica dejar de hacer otras cosas. Si comprendes esto desde el principio, te sentirás menos frustrado cuando tengas que quedarte en casa a estudiar.

2. Aprenderás a valorar tu tiempo

Tu tiempo se volverá uno de tus recursos más valiosos. Comprenderás que el tiempo es oro; por eso, los tiempos muertos dejarán de existir para ti. Aprovecharás horas de comida en el trabajo, noches cuando tu familia se vaya a dormir y otros momentos para avanzar en tus pendientes de la universidad. ¡Te volverás un experto en aprovechar el tiempo!

3. Te sentirás agotado más de una vez

Sacar adelante un trabajo fijo y un programa de estudios no es cualquier cosa: requiere mucha organización, disciplina y voluntad. Te desvelarás más de una vez por entregar un trabajo y dedicarás tus fines de semana al estudio, pero créenos: la recompensa valdrá (¡y mucho!) la pena.

4. Aprenderás muchas cosas que pondrás en práctica en tu día a día

Tener la posibilidad de poner en práctica tus aprendizajes fuera del aula, en el mundo real, es la mejor forma de validar y reforzar el conocimiento. Este aprendizaje es una herramienta muy valiosa para destacar. Te sentirás motivado al ver que lo que aprendes te sirve en tu trabajo, y que tus jefes lo notarán.

5. Te sentirás más seguro de ti mismo

Continuar tus estudios elevará tu confianza en ti mismo. Te sentirás más preparado para enfrentar los retos que conlleva la vida profesional, tendrás más herramientas para proponer mejoras y encontrarás sustento para tus ideas. ¡Verás que el crecimiento vendrá por sí solo!

6. Querrás tirar la toalla

Más de una vez, cuando los periodos de entregas o de mucho trabajo te aquejen, te preguntarás “¿en qué momento decidí meterme a estudiar / trabajar?”. No te agobies, esto es completamente normal. Mantén tu objetivo en mente y visualízate al final del camino, con tus estudios concluidos, un diploma en la mano y el reconocimiento de tus amigos, familiares y compañeros. ¡La satisfacción de terminar un programa de estudios es incomparable!

7. Apreciarás mucho más tu tiempo libre

Dejarás de dar por sentados los “pequeños” placeres de la vida. El tiempo que tengas disponible para hacer otras actividades, como leer, salir con tus amigos, estar con tu familia, o simplemente descansar, se volverá valiosísimo para ti.

8. Desarrollarás un pensamiento crítico

Aprenderás a cuestionar todo el conocimiento recibido y a investigar en fuentes diversas antes de formarte una opinión. Cuestionarás incluso a tus profesores (sí, los que antes creías que tenían la última palabra en todo). El pensamiento crítico se volverá parte de tu día a día, tanto en las aulas como en el trabajo.

¿Estás considerando estudiar una carrera? La Universidad Tecnológica de México (UNITEC), presente en Guadalajara, cuenta con Licenciaturas Ejecutivas que te permiten combinar estudio y trabajo. Ofrece licenciaturas en seis áreas del conocimiento: Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias de la Salud, Económico-administrativas, Ciencias Sociales, Gastronomía y Turismo e Ingenierías. Visita su sitio web y conoce más sobre su oferta educativa.