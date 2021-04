Estos son los pañales ecológicos que menos absorben, según la Profeco

Los pañales ecológicos si bien representan un ahorro económico y una solución amigable con el medio ambiente, no evitan la humedad y tienen poca capacidad de absorción, de acuerdo con un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En cuanto a las características positivas de Alva Baby, Bella Carlota, MME &Co, Mamá Koala, Rainy Days, Ecopipo y Payols, es que se ajustan al crecimiento del bebé; es decir, pueden usarse mientras se tenga un peso de entre 3.5 a 16 kilos.

Además tienen el PH adecuado, su color no se desgasta rápidamente y absorbe rápidamente la humedad, por lo que la orina no se fuga y son impermeables.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó siete modelos de siete marcas que sometió a pruebas de contenido de fibras, velocidad de absorción, regreso de humedad, porcentaje de distribución, capacidad para contener la orina, sistema de sujeción y resistencia a la decoloración.

PAÑALES QUE MÁS Y MENOS ABSORBEN

La marca mexicana Payols fue la única que presentó los insertos que absorben más rápido y Bella Carlota de México cumplió con el porcentaje de fibras declarado en la etiqueta.

Por su parte, el estudio detalla que la marca Mama Koala tiene poca capacidad de absorción dado que sólo cuenta con un inserto; su capacidad de absorción fue la más baja.

Los siete modelos evaluados tienen un pH cercano a un valor neutro, lo que significa que en principio no generarán alguna irritación en la piel del bebé.

MARCAS QUE INCUMPLEN EN INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Incumplen con la información completa al consumidor Alva Baby, Bella Carlota, MME & Co, Mamá Koala y Rainy Days, mientras que en declaración de fibras incumplen Payols, MME & Co, Alva Baby, Mamá Koala, Ecopipo y Rainy Days.

Además, Payols declara que es 100% algodón y no es verdad; Mme & Co indica fibra natural y contiene mezcla con fibra sintética. En los casos de Alva Baby, Mamá Koala y Ecopipo, el inserto varía en más de 3% respecto del porcentaje declarado; en tanto que Rainy Days no cumple porque no declara la proporción de fibras.

JM