Esto costará en 2024 tramitar el pasaporte y la visa americana

Cada inicio de año hay aumento de precio en varios sectores del ámbito económico, entre ellos, los trámites del pasaporte mexicano y la visa americana.

Ambos documentos son requisitos indispensables para poder viajar al país vecino, pues validan la autorización para poder cruzar la frontera. En este sentido, si tus documentos están vencidos y no los has renovado o si tienes en mente hacer un viaje al extranjero, pero aún no cuentas con ellos, te remendamos realizar el trámite antes de que termine el año.

¿Cuál será el costo del pasaporte mexicano en 2024?

Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha confirmado el aumento de costo en el trámite, se estima un incremento de $100 o $200 pesos más al precio actual.

Este cálculo se basa en el aumento que tuvo el pasaporte con vigencia de 3 años en 2022, en ese entonces tramitar dicho documento tenía un costo de mil 471 pesos y para el 2023 costó mil 585, es decir, de un año a otro el costo para tramitar el pasaporte mexicano tuvo un incremento de 114 pesos.

Ahora bien, es importante resaltar que, número uno, el costo del pasaporte dependerá de la vigencia que solicites y número dos, se trata de precios estimados, ya que aún no se ha confirmado nada.

Pasaporte mexicano con vigencia de tres años: Aproximadamente mil 685 pesos.

Pasaporte mexicano con vigencia de seis años: Aproximadamente 2 mil 355 pesos.

Pasaporte mexicano con vigencia de diez años: Aproximadamente 3 mil 880 pesos.

¿Cuál será el costo de la visa americana en 2024?

Del mismo modo que el pasaporte, el costo dependerá del tipo de visa que solicites.

No obstante, el costo para tramitar este documento se renovó recientemente en junio, por lo que no incrementará sus costos en enero, sino hasta junio de 2024, pero se espera que el incremento sea entre 20 y 100 dólares más, quedando los siguientes costos.

Visa turística podría costar 185 dólares.

Visa de trabajo podría costar 205 dólares.

Visa para comerciantes podría costar 315 dólares.

YC