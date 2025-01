Este es el tiempo para ser borrado del Buró de Crédito por una deuda de 6 mil pesos

El Buró de crédito es una sociedad que se encarga de mostrar el historial crediticio de las personas y empresas. Los datos se introducen en el Buró de Crédito desde que se solicita un crédito y el historial se actualiza por lo menos una vez al mes.

Un mito que ha sido vinculado con el Buró de Crédito por mucho tiempo, es que se trata de una "lista negra" en la cual se expone a las personas que no pagan o deben un préstamo. Sin embargo, la realidad no es así, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aparecer en el Buró no es malo, pues si tienes o tuviste contratado algún tipo de crédito tu información y comportamiento en los pagos se verá reflejado en tu historial crediticio para que las instituciones crediticias reportan mensualmente la forma como se pagan tus créditos, seas puntual o presentes retrasos, es decir, se refleja lo bueno y lo malo. Si tu historial crediticio es bueno, te abrirá las puertas a futuros créditos, en cambio si es malo, te cerrará las mismas.

Además, según el centro de ayuda del buró de crédito, la información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de Buró de Crédito en diferentes periodos de acuerdo al monto del adeudo que mantengan, estos plazos han sido establecidos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y por las Reglas Generales emitidas por el Banco de México. Aquí te presentamos los plazos en los que se elimina una deuda del Buró de crédito, dependiendo del monto solicitado.

¿Cuál es el tiempo para ser borrado del buró de crédito?

Los créditos con adeudos menores a:

25 UDIS, más o menos $ 206, se eliminan después de un año.

500 UDIS, más o menos $ 4,121, se eliminan después de dos años.

1000 UDIS, más o menos $ 8,241, se eliminan después de 4 años.

Estos plazos comienzan a correr a partir de la primera vez que el otorgante reportó los créditos con un atraso o desde la última vez actualizó a Buró de Crédito información sobre ellos.

Los datos de tus créditos con adeudos mayores a 1000 UDIS se eliminan al cumplir 6 años en la base de datos de Buró de Crédito siempre y cuando:

Sean menores a 400 mil UDIS, más o menos, $ 1.7 millones de pesos.

El crédito no se encuentre en proceso judicial.

No hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Por lo tanto, con una deuda de alrededor de 6 mil pesos, un ciudadano podrá ser eliminado de la sociedad hasta los 4 años. Si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio, ya que si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial crediticio y mostrará que estás cumpliendo con tus pagos.

Vale la pena destacar que es necesario que solicites tu historial crediticio de manera periódica, para detectar cualquier anomalía como pudiera ser la aparición de créditos que no solicitaste, pagos mal reportados o consultas a tu historial no autorizadas. Por ley tienes derecho a solicitar tu reporte de crédito gratis una vez cada 12 meses.

EA