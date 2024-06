Esta moneda de 20 pesos es comprada en 12 mil pesos; conoce los detalles

Si eres un fanático de la numismática o de pronto te has preguntado el valor de las monedas antiguas que tienes en casa, en esta nota te compartimos todo lo que debes saber si piensas vender tus monedas de colección o simplemente quieres saber más acerca de esta fascinante pasión por el coleccionismo.

Con el aumento en el interés de la numismática, también se ha tenido gradualmente un interés por sacar provecho de las monedas, especialmente las de 20 pesos, las cuales son compradas en lugares como Monte de Piedad.

Las monedas más populares actualmente son las del Bicentenario de la Independencia o la llamada 500 años de fundación lunar de Tenochtitlán, sin embargo, existe una moneda que destaca entre todas ellas y que además es la única por la que el Monte de Piedad te pagará una cantidad de 12 mil 280 pesos mexicanos en caso de que quieras empeñarla, lo que sin duda alguna podría significar un alivio para tu economía.

Es necesario destacar que aunque tengamos muchas monedas de 20 pesos coleccionadas o guardadas en nuestro cajón, no todas contienen el mismo valor y por supuesto no todas tienen el mismo valor por el que se paga mucho dinero, de hecho a la mayoría de monedas de 20 pesos conmemorativas no exceden los 400 pesos por pieza, y esto debido a que algunas como la de Miguel Hidalgo de 20 nuevos pesos tiene el centro de plata, lo que la convierte en una moneda valiosa. Mientras que las más actuales, como las acuñadas en 2021, como la del centenario de la muerte de Emiliano Zapata o de la Fundación de Veracruz, apenas alcanzan precios de 75 pesos.

La única moneda por la que se paga una cantidad bastante alta a la hora de empeñarla es la llamada moneda de 20 pesos de oro azteca, esta moneda fue acuñada entre 1917 y 1959, y destaca por tener una composición de oro 900, con un peso de 16.666 gramos, un diámetro de 27.25 milímetros y un grosor de 1,8 milímetros, además de que es de forma circular. Esta moneda de 20 pesos tiene en su anverso tiene el Escudo Nacional en su anverso junto a la leyenda Estados Unidos Mexicanos, además de que en su reverso presenta el calendario Azteca “Piedra del sol” y abajo se puede ver la denominación de la moneda en letras “Veinte Pesos”.

A continuación te mostramos un video que muestra las características de este ejemplar numismático.

Ahora que ya sabes esta información, no olvides coleccionar algunas monedas antes de ir a gastarlas, podría ser que te encuentres un tesoro capaz de darte mucho dinero.

SM