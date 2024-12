Esta es la tarjeta de crédito que cobra la comisión más baja por retirar efectivo

La tarjeta de crédito es un instrumento de pago personal que permite a su titular hacer compras de artículos o servicios al instante, aún si no cuenta con saldo en su cuenta en ese momento. Este préstamo debe ser pagado por el usuario en el plazo que estipule la institución bancaria o, de lo contrario, se generarán intereses.

La más grande ventaja de las tarjetas de crédito es que dan la opción de pagar a plazos, por lo que el banco te otorga un financiamiento y puedes realizar las compras que más necesites sin necesidad de que te descuenten el dinero en el momento.

Además de esto, algunas tarjetas de crédito permiten retirar efectivo en los cajeros, o transferir un monto a otra cuenta de débito para poder retirar. No obstante, esta modalidad puede costar más de lo que te imaginas, por lo que te conviene corroborar cuál es la opción más barata para hacer la transacción.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para disposición del crédito en efectivo en cajero propio, Citibanamex cobra la comisión más baja, con una tasa del 6 por ciento sobre el monto de lo dispuesto.

CORTESÍA / CONDUSEF

Algunas personas no aconsejan sacar dinero en efectivo de la tarjeta de crédito, ya que terminas pagando más del dinero que retiras, los intereses pueden ser muy altos, no obtendrás beneficios como puntos o cashbacks y estarás en un mayor riesgo de endeudamiento.

No obstante, si decides aprovechar esta modalidad, puedes implementar las siguientes recomendaciones para tener una mejor experiencia. Recuerda nunca revelar tu NIP o clave; utilizar cajeros bien iluminados, seguros y en puntos autorizados; no aceptar ayuda de extraños y no perder de vista tu tarjeta al momento de retirar.

CM