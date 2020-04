Es tiempo de registrar tu marca

Estar confinados en casa nos da el tiempo para replantear nuevos negocios y revisar pendientes. Un tema que muchos emprendedores dejan de lado en las primeras etapas de las pequeñas y medianas empresas es el registro de marca, un proceso que se puede iniciar durante esta cuarentena vía virtual. Alan Lozoya, de la firma Ruiz Valerio Lozoya (www.rvl.mx), platicó sobre la importancia de asegurar nuestra propiedad intelectual.

Sobre estos tiempos de distanciamiento social, el experto en derechos de autor y propiedad intelectual destacó que “ahora que hay contingencia mucha gente replantea sus negocios, quiere hacer nuevos negocios. La gente que se queda sin trabajo y quiere experimentar el autoempleo. Ahora es un excelente momento para empezar un proyecto”. El valor de adelantar el registro de marca es que todos los registros toman tiempo, e instancias como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) facilitan adelantar parte del proceso. Otros institutos, como Indautor, “tienen un proceso un poco más lento, ahí se ve registro de obras artísticas. Se envía un correo y contestan con un folio que se debe presentar junto a la obra cuando acabe la cuarentena”.

El servicio que ofrecen en su firma es el de asesoría y acompañamiento en estos procedimientos: “Tratamos de compartir varias cosas siempre con las personas que están en vías de hacer un proceso o reconfigurarlo; una es el registro, que permite asegurar los derechos de uso en exclusiva”. Alan comentó la importancia del registro de marca: “Si tengo el registro de marca la ley me ampara para usar un nombre y logotipo con derechos en exclusiva, es decir, sólo los puedo usar yo. La otra parte que mucha gente no ve es que al tener los derechos en exclusiva permite invertir en la marca, darle valor a la marca. Si en un futuro quiero vender el negocio o hacer una inversión, la propia marca es un activo”. En ese sentido, el especialista comentó que incluso el registro es un activo para la procuración de más fondos vía préstamos.

En el contexto de las pymes es frecuente no registrar la marca, algo que puede resultar negativo a largo plazo: “Es la parte que no se ve de los negocios, pero que tiene un gran valor. La mayoría de los negocios cuando empiezan son familiares, y todo empieza de buena fe, hay un capital. Pero conforme pasa el tiempo no falta que un miembro de la familia registre el nombre. Hay problemas en el negocio y se queda una persona con la marca, incluso hay problemas de índole familiar”. Alan recordó que las marcas se pueden registrar a nombre de varias personas y de una o más empresas.

Aunque se puede llegar al IMPI y registrar la marca por cuenta propia, lo más recomendable es acudir con un experto en el proceso, pues son muchos requerimientos los que se solicitan para otorgar el registro: “Pueden generarse situaciones donde hay que estar respondiendo oficios en el IMPI. A la postre genera mucho más inversión (por errores, enmiendas y aclaraciones)”.

Entre las peticiones está el cumplir con todos los requisitos que requiere la ley, como el que no se parezca a otras marcas, que sea distintiva, etcétera. “Hay muchos casos que no cumplen con todo”. El proceso puede tardar entre cuatro o seis meses, con una licencia que se entrega por diez años: “Se pueden renovar de manera indefinida. Son propiedades que se pueden mantener, vender, pasar a terceros, incluso heredar. Es la ventaja de invertir en la marca”.

De la firma Ruiz Valerio Lozoya, Alan detalló: “Somos tres personas las que estamos en la firma como socios, somos una PYME, con un equipo de siete personas. Nos hemos especializado en propiedad intelectual, pero también nos hemos enfocado en temas de derecho corporativo”. Además del sitio web, otros medios de contacto para más información es el correo electrónico alan@rvl.com o al teléfono 8000 0625.