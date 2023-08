Con un 18%, México ocupa el primer lugar en América Latina con más alta rotación de personal.

Este porcentaje es alto comparado con las empresas de Great Place to Work que tienen en 11 por ciento global.

Pamela Tobon, directora de Relación con Clientes en Great Place to Work, explicó que cada vez más las compañías empiezan a implementar acciones para ser excelentes lugares para trabajar.

La directiva explicó que existen tres pilares que construyen un excelente lugar para trabajar: Las mejores prácticas, liderazgo y relación entre compañeros.

"Cuando solamente nos enfocamos en mejores prácticas se puede perder porque dices, ya tienes esta prestación y este beneficio, pero en el día a día yo quiero que me retroalimenten, me desarrolles y me des indicaciones claras", comentó.

Explicó que cada vez más las organizaciones realizan diversas prácticas para retener el talento, pero eso no lo es todo.

"Es la esencia de cada organización, podrán hacer lo que fuera, pero hay que ser congruente con la cultura, hay que conocer qué valores quieres impartir para que realmente se vivan y no solamente a través de una práctica", añadió.

Esta mañana fueron entregadas los reconocimientos Great Place to Work a las mejores empresas para trabajar en la región Occidente.

El evento estuvo encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid.

Las mejores empresas para trabajar en la región Occidente

Altimetrik

Arriva Hospitality Group

AstraZeneca

Bacardí

Brown Forman

Campari Group

Clase Azul México

Cognizant

Compucad

Contpaqi

Credix

Cyberpuerta

Elanco

EPAM Systems

Fresenius

GrainChain

Grupo Aeroportuario del Pacífico

Grupo Construlita

Grupo Tracsa

Grupo Urrea Herramientas

Grupo Vidanta

Lumston

MTQ de México

Neubox

Pisa Farmacéutica

Premium Restaurant Brands

Resser Tecnologías

San Gaspar Promociones

Sauza

Urrea Tecnología para Vivir el Agua

UST

