En riesgo, derrama de mil 513 millones por suspensión de eventos en Jalisco

Las cancelaciones y reprogramaciones de 24 eventos, entre congresos, convenciones y justas deportivas que se desarrollarían en marzo y abril en la metrópoli, dejan en riesgo una derrama por mil 513 millones de pesos (MDP), que podría recuperarse en los próximos meses, tras concluir la “cuarentena” por el COVID-19.

Las autoridades estatales, en conjunto con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, el Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana y la Asociación de Hoteles de Jalisco, han analizado la situación para contener afectaciones, explica el titular de esta última, Juan Carlos Mondragón, quien acentúa que las suspensiones les generarán pérdidas por 180 MDP.

Uno de los eventos que tenía proyectada la mayor derrama es Expo ANTAD y Alimentaria. Se estimaba que más de 50 mil asistentes dejaran ingresos por 660 MDP. Se trasladó a julio próximo.

La parte positiva es que casi 80% de los encuentros han sido pospuestos para este año. “Si no salimos de la pandemia para el 15 de mayo, probablemente mucha gente cancelará definitivamente”.

Eventos suspendidos en Jalisco Evento Derrama económica Reprogramados* Expo ANTAD y Alimentaria 660’000,000 Talent Land 125’400,000 Festival Internacional de Cine Guadalajara 92’400,000 Expo Placencia Muebles 52’800,000 Congreso Nacional de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva 52’800,000 Discoveries Mining Conference 50’400,000 LXII Congreso del Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos 43’000,000 Congreso Internacional de Neonatología 26’400,000 Congreso Juvenil Alcance Victoria 26’400,000 Alestra Fest Digital Innovation Summit 8’800,000 Expo Joya 8’800,000 Surface Finishing México 8’250,000 Total Color Look “Avyna” 8’250,000 Congreso Internacional de Fisioterapia y Rehabilitación 5’400,000 Reunión Nacional de Diseñadores 4’200,000 Congreso Internacional de Folklore Mexicano 3’000,000 Octavas Jornadas Técnicas de la Asociación de Fabricantes de Pinturas y Tintas 2’640,000 Congreso Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales 2’640,000 Outlet de Marcas 2’640,000 Noveno Congreso de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen 2’400,000 Cancelados* Preolímpico de Tokio (varonil) 302’500,000 Tercer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Migración 12’150,000 Abierto de Zapopan WTA 8’250,000 Tap Fest 4’300,000

* Derrama hotelera y turística.

Cierran 28 hoteles en la ciudad ante la pandemia

Debido a las pérdidas económicas provocadas por la pandemia del coronavirus en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya fueron cerrados 28 hoteles, informó el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Juan Carlos Mondragón.

Al corte del 31 de marzo, la ocupación de la ciudad era de apenas 9%, por lo que para algunos establecimientos resultaba más caro mantenerlos en operación que cerrar las puertas.

Los 28 hoteles tienen una plantilla laboral de entre 800 y mil personas. “No han sido despedidas porque uno de los compromisos es que vamos a tratar de mantener la planta laboral en la medida de lo posible. Cuando menos marzo y abril… y vamos a ver qué pasa en mayo. Los hoteleros no queremos dejar a la gente sin su trabajo”.

Mondragón enfatiza que tienen la esperanza de que la actividad económica se pueda reactivar a partir del 15 de mayo.

“La intención es comenzar a operar semanas antes de que se retomen los eventos que fueron pospuestos y se tenían programados. Ojalá esto pase antes y podamos rescatarlos. Si se cancelan más, entonces será un caos”.

Informa que la gran mayoría de huéspedes que tenían reservaciones para acudir a los encuentros masivos está solicitando cambios. “Casi todos están pidiendo reprogramar. Imagino que tienen la idea de que esto pasará pronto y ojalá así sea… regresar a los congresos, las convenciones y las exposiciones”.

Para evitar que se dieran cancelaciones, tanto la Asociación de Hoteleros como la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, Expo Guadalajara y el Fideicomiso de Turismo acordaron otorgar facilidades a los usuarios “para que los eventos se pudieran reprogramar, que no se perdieran. Y que todos los asistentes que ya tenían reservaciones pudieran cambiar para la fecha sin problema”.

Insiste en que si trabajan en conjunto con el Gobierno del Estado y logran que la pandemia pase pronto, los eventos pospuestos se realizarán. “Todavía podemos más o menos salvar el barco. Si los eventos se empiezan a cancelar y llegamos a junio con la emergencia sanitaria, el año se va a destrozar”.

Sobre el rescate solicitado a las autoridades, el presidente de la Asociación de Hoteles aclara que hasta la fecha sólo se tienen beneficios de los Gobiernos locales, que consisten en prórrogas para el pago de licencias, predial y el compromiso por parte del Ejecutivo de Jalisco para otorgar apoyos a las grandes empresas, adicional a los más de mil millones de pesos que se anunciaron para los pequeños y medianos negocios. “De la Federación todavía no tenemos apoyo y eso nos tiene muy preocupados porque no hay flujos, no hay ingresos. Hay que pagar las nóminas”.

Señala que los pagos más altos que realizan los hoteleros son ante la Federación: cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Infonavit y el Impuesto sobre la Renta (ISR), entre otros.

El sector hotelero es de los más afectados por la emergencia sanitaria por el coronavirus. EL INFORMADOR/Archivo

CLAVES

Apoyarán ante la crisis

Servicio. Tras las reuniones sostenidas con las autoridades estatales y municipales, se acordó que los hoteles de la metrópoli permanecerán abiertos durante abril sólo para hospedar a la gente que trabaje en las empresas con actividades esenciales y para recibir a las personas o familiares que acudan a la ciudad a realizarse algún tratamiento médico, o para las instituciones humanitarias.

Cuartos. Los hoteleros están dispuestos para habilitar los cuartos y camas para atender a los enfermos, en caso de que fuese necesario.

Actividad

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Chapala y algunas ciudades medias operan 500 hoteles.

Tienen 28 mil 350 cuartos disponibles y brindan empleo directo a 34 mil personas.

Entradas gratuitas en Talent Land

Tras anunciar la reprogramación del evento Talent Land 2020, el cual se desarrollará del 29 de junio al 3 de julio en Expo Guadalajara, los organizadores anunciaron que las personas que acudan este año podrán recibir pases gratuitos para 2021.

“Las entradas adquiridas para esta edición 2020 serán válidas en cualquiera que sea su modalidad para la nueva fecha y, como muestra de nuestro agradecimiento a su confianza, comprensión y fidelidad, hemos decidido asignar para todos aquellos que compraron o comprarán su entrada a Jalisco Talent Land 2020, el acceso general totalmente gratis para la edición 2021 (llegará directamente a su correo electrónico)”.

En un comunicado se añade que se podrá cambiar el beneficiario de las entradas de ambos años sin costo adicional, siempre y cuando se realice hasta un mes antes de la fecha de realización de cada edición.

Cae industria de reuniones

La industria de reuniones a nivel nacional reportó una caída de 2.5% durante el primer bimestre de este año, comparado con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con la Encuesta del Portal Estratégico de Información de la Industria de Reuniones en México.

de acuerdo con la Encuesta del Portal Estratégico de Información de la Industria de Reuniones en México. Lo anterior, debido a los efectos del COVID-19, el aislamiento social, el cierre de fronteras, la inestabilidad económica y la incertidumbre a la inversión extranjera.

Del total de personas encuestadas, 84.5% reportó eventos cancelados que ya habían sido confirmados, 96% informó que los eventos ya confirmados fueron pospuestos para otras fechas, mientras 67.5% opinó que habrá más cancelaciones y afectaciones económicas para el país.

La Secretaría de Turismo Federal indica que esta industria genera una derrama anual por 25 mil millones de dólares.

Cancelan 80 eventos culturales

Desde el pasado 16 de marzo, la Secretaría de Cultura de Jalisco canceló todos los eventos hasta que concluya la “cuarentena” por el COVID-19. Entre las semanas que restaban del mes pasado y durante abril se desarrollarían 80 encuentros.

Vía Transparencia, informó que 13 corresponden a fechas programadas en el Teatro Degollado, como Conciertos y Ensayos de la Orquesta Filarmónica, la Gala de Folklore Mexicano y la Temporada de Primavera del Ballet de la UdeG, entre otros.

La Secretaría reportó que se proyectaba un aforo de 29 mil personas en estos 80 eventos.

Tras anunciarse los primeros cinco días de aislamiento en Jalisco, informó que, atendiendo el reforzamiento de las acciones preventivas establecidas en la mesa permanente que instaló el Gobierno de Jalisco, se suspendía la actividad cultural de eventos masivos y se anunciaba el cierre de recintos operados por ésta en toda la Entidad “hasta nuevo aviso”. “Museos, galerías, bibliotecas, foros, teatros, salas y escuelas de esta Secretaría estarán cerrados a la población en general, a quien con oportunidad se informará sobre su reapertura. Quienes ya han adquirido entradas pueden solicitar el reembolso en el mismo punto de venta y por el método de pago en el que realizaron la compra”.

En la Escuela de Artes se suspendieron las actividades en talleres hasta nuevo aviso.

El Teatro Degollado se quedó sin eventos como como Conciertos y Ensayos de la Orquesta Filarmónica, la Gala de Folklore Mexicano y la Temporada de Primavera del Ballet de la UdeG. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Estiman una caída de 400 mil turistas

En un escenario de impacto severo por el coronavirus, más de 400 mil turistas extranjeros podrían dejar de viajar a Jalisco durante este año, si se toman en cuenta las proyecciones realizadas por el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur). Estima que en esta fase de la pandemia, la llegada de turistas internacionales caerá más de 10% en México.

Según datos del Gobierno estatal, Jalisco reportó una afluencia turística extranjera de cuatro millones 473 mil personas en 2019.

El análisis del Cicotur remarca que el impacto negativo se ubicaría en ese rango si los contagios registrados en México se multiplican por miles y se suspenden vuelos o se aplican restricciones en los puertos.

Angélica Guerrero, académica de la UdeG, dijo estar de acuerdo con la investigación porque plantea tres escenarios, desde una afectación moderada hasta una severa en materia económica por la pandemia. Apuntó que organismos y autoridades aceptan que el problema se mantendrá tres meses, por lo menos.

Los destinos con más afectaciones son Vallarta, la zona metropolitana, Costalegre, Chapala y San Juan de los Lagos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Lenta recuperación

Rogelio Martínez Cárdenas (académico de la Universidad de Guadalajara)

Debido a que en México los contagios del coronavirus podrían extenderse hasta octubre próximo, Rogelio Martínez Cárdenas considera que la reactivación económica podría ser muy lenta.

“Todo el mundo esperaría que, a partir de mayo, empiece la movilidad y la actividad económica. Pero no significa que el turismo tendrá una recuperación en esas fechas, probablemente se tenga una disminución importante de la actividad turística en el país”.

Sobre todo porque hace dos semanas, Estados Unidos emitió una alerta de salud global nivel 4 para recomendar a sus ciudadanos no viajar al extranjero. “Estados Unidos es el principal emisor de turistas a México. En 2019 fueron 10 millones 511 mil visitantes norteamericanos. Nuestro turismo, en el caso de Jalisco, es principalmente de origen norteamericano, sobre todo en Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

La falta de turistas extranjeros, puntualiza, le pega principalmente a los hoteles de alta gama. Por ello, la reactivación económica dependerá de cómo se comporte la situación de la pandemia.

