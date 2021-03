En 2020 casi 3.5 millones de cuentahabientes reclamaron fraudes

Al cierre de 2020 se registraron tres millones 443 mil 735 reclamaciones por posibles fraudes contra clientes de los bancos, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

Según el organismo, siete de cada 10 reclamaciones que se hacen contra las instituciones financieras obedecen a posible fraude, con lo que, en 2020 los clientes reclamaron a los bancos por estas prácticas 14 mil 633 millones de pesos, de los cuales, esas instituciones abonaron a los afectados poco más de cinco mil millones.

Los datos de la Condusef engloban fraudes realizados en operaciones como apertura de caja sin autorización, apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cliente y/o socio, cargos no reconocidos a través de la utilización del NIP en terminal punto de venta, cargos no reconocidos en la cuenta, consumos no reconocidos, consumos vía internet no reconocidos, entre otras inconformidades.

Debido a la pandemia de coronavirus, los datos del año pasado no son comparables con cifras previas.