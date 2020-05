Empresas negocian para pagar impuestos pendientes: AMLO

Después de que Walmart anunció el pago de una deuda que tenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por ocho mil 079 millones de pesos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que otras empresas que no han cumplido con sus obligaciones fiscales también buscan un acuerdo y liquidar sus deudas con el fisco.

“Hay otras empresas con las que se está en vías de arreglo, la mayoría no quiere pleito, quieren arreglo y eso lo celebro y lo reconozco. No se trata de ir a tribunales, pero si no se cumple con lo establecido en la ley, entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales”, afirmó López Obrador.

El pasado 8 de abril, el Mandatario reveló que había 15 grandes contribuyentes que debían 50 mil millones de pesos a Hacienda, por lo que los exhortó “a ser buenos ciudadanos y pagar sus impuestos”.

Ayer, López Obrador indicó que “ya no son los tiempos en que las compañías establecían juicios y tácticas dilatorias para que al final evadieran sus responsabilidades. Además de que ya no participan los integrantes del Poder Judicial o la Fiscalía General de la República para beneficiarlos durante los juicios”.

Walmart notificó a la Bolsa Mexicana de Valores que acordó con el SAT el pago de la millonaria suma para “concluir asuntos fiscales sustanciales”.

El monto incluye tributos sobre la operación de venta de los restaurantes Vips, que ya había sido divulgada por la empresa, y otras cuestiones fiscales relevantes, detalló la cadena en un comunicado.