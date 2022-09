Valeria Navarro cursa Administración de Empresas en una preparatoria incorporada a la Universidad de Guadalajara (UdeG) y paga 500 pesos semanales en la misma. Para ella, la primer Expo Mi Servicio Social significa buscar oportunidades de empleo para pagar sus estudios y hacer el servicio social al mismo tiempo.

“Hay muchas oportunidades aquí, me interesa trabajar en una de ellas porque mientras estudio me pueden pagar la mitad del precio de la carrera. Lo necesito porque a veces es caro y no tengo el dinero para pagar. En la prepa pago unos 500 pesos a la semana y esta sería una oportunidad para seguir estudiando”, compartió.

La Expo Mi Servicio Social de la UdeG es parte de las actividades del 11° foro de servicio social y 6° foro de prácticas profesionales de la Red de Servicio Social de la Región Centro Occidente de la ANUIES, donde también se hizo la XVII entrega de la Presea Irene Robledo García “Por una Humanidad más Humana”.

“(Es importante) vincular a los estudiantes con su sociedad y la UdeG con las comunidades porque en este momento nuestro país y el estado está pasando situaciones complicadas después de la pandemia de COVID-19 y lo que necesitamos es que los jóvenes, la universidad y la comunidad se vinculen y creemos que es por medio del servicio social porque es retribuir a la comunidad tanto que les ha dado a los estudiantes”, señaló Nallely Robles Ortiz, jefa de la Unidad de Servicio Social de la UdeG.

Para la Expo se invitó a diferentes empresas, ayuntamientos y asociaciones que tienen convenio con la UdeG en materia de servicio social para que montaran un stand de manera gratuita para generar un espacio donde los estudiantes conozcan las actividades que van a realizar y puedan elegir.

Por ejemplo, se encuentra la asociación civil Un Salto Con Destino, el COMUDE de Tonalá y la misma campaña de la UdeG “Nos Late Servir”.

Raymundo García Hernández, de 18 años y estudiante de Informática, fue otro de los interesados en lo que pudieran ofrecer las instancias y empresas, pues busca aplicar los conocimientos que tiene, aprender más e, incluso, ser parte de la empresa como empleado de la misma.

“Me ayudan a conseguir práctica profesional y experiencia porque en estos tiempos todo te pide experiencia y, si me puedo quedar en la empresa donde estoy trabajando puedo llevar mi trabajo desde esa empresa. Si hago bien mi servicio y prácticas pueden darme contratación inmediata”, compartió. Por ahora, Raymundo se dedica a la peluquería, sin embargo consideró que con esta vinculación podría conseguir el rumbo que quiere llevar en su carrera, pues le gustaría ser programador.

La jefa de la Unidad de Servicio Social añadió que en la primera entrega de esta expo, que finaliza a las 7:00 pm, ya han recibido a más de 700 estudiantes.

CT