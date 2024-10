Con el auge de la construcción en México y particularmente en Jalisco la industria ha crecido de tal manera que en la Zona Metropolitana de Guadalajara se han dibujado paisajes con torres y grúas por todas partes. Más allá de varillas y concretos, un segmento importante de este sector se enfoca en la construcción ligera, la que engloba tablaroca, bastidores, plafones y cielos falsos, y para brindar soluciones a proyectos grandes y pequeños se encuentra la experiencia de Hazlo KonTabla, una empresa con tres décadas en el mercado.

Jesús Ángel de la Parra Ibarra, director de esta compañía familiar, forma parte de la segunda generación y aunque es muy joven lleva seis años al frente de la empresa que nació con su padre, quien estaba enfocado en la construcción y las luminarias. Jesús cuenta que la sugerencia de uno de sus proveedores para comprar materiales no sólo para su consumo sino para distribuirlo dio origen a todo: 33 años después Hazlo KonTabla suma 65 colaboradores dedicados a resolver las necesidades de los clientes tanto de menudeo como de grandes desarrolladoras.

Hazlo KonTabla acompaña a sus clientes desde el comienzo, calculando el material necesario para cada proyecto y adquieran sólo el necesario para apegarse a los presupuestos, acompañados de asesores para brindar una mejor experiencia. “Hay demasiados productos en el mercado, hay una alta competencia, cualquier empresa vende hoy en día tablaroca; queremos adelantarnos al mercado, siendo innovadores y dar un aspecto especial al servicio. Que el cliente no nos vea como un proveedor sino como un socio comercial que está para brindarle apoyo en su proyecto”.

El secreto está en el servicio

Construir la confianza es uno de los objetivos de Hazlo KonTabla, y es que como comparte del factor que diferencia a la empresa Jesús considera que el servicio se encuentra en la cima. En una industria tan competitiva, donde la inversión es tan importante, uno de los factores para elegir a un proveedor es el precio, sin embargo el tiempo le ha hecho saber al director de la compañía que no es el más importante. “En el mercado hay mucha competencia, muchos hacen lo mismo que tú. En base a tus valores y creencias debes ver qué puedes ofrecer al cliente para que te vea con un diferencial. Muchas veces lo más sencillo es ver el precio, pero el precio no lo es todo, hay que enfocarnos mucho en el servicio”, y el tiempo le ha dado la razón, porque la compañía ahora tiene presencia no sólo en Jalisco, también en Colima, Guanajuato y Querétaro. “Muchas veces no hay que irse con el precio, muchas veces ‘lo barato sale caro’. Hay que ver garantías, por ejemplo”.

La fuerza está en el equipo

En una empresa que ha crecido y ha sabido mantenerse en el tiempo, la columna vertebral debe ser sólida, pero Jesús tiene claro que cada elemento cuenta para hacerlo posible. “Los colaboradores somos un equipo. La empresa depende de la fuerza del trabajo, desde el operador hasta el que toma las decisiones, todos somos parte de ese equipo y hay que alinearnos; una vez alineados tenemos más fuerza y podemos ofrecer nuestros servicios para brindarle al cliente las soluciones que necesita, que es a lo que estamos enfocados”, comparte Jesús.

En lo que Hazlo KonTabla está interesado por ahora es en las oportunidades que llegarán con el cambio de Gobierno. Reconoce que la incertidumbre siempre está latente, pero confía en el futuro y el buen momento que atraviesa la industria. “Veremos qué oportunidades se van a abrir, hay que evaluar el escenario a corto plazo para ver cuál será la meta para el próximo año”, anota quien tiene claro que el éxito de una compañía está ligado a ser fiel a sus principios y valores.

Crecimiento del sector

El año pasado la industria de la construcción tuvo un incremento del 3.4% generando más de 12 mil nuevos empleos formales. Las entidades con mayor crecimiento en el sector fueron Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

En la primera parte de este año, Jalisco se ubicó en el quinto sitio a nivel nacional concentrando el 5.1% del valor total de la producción de la industria de la construcción en el país.

CT