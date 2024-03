Recientemente, Pastelerías Marisa inauguró una nueva sucursal en la Sala B del Aeropuerto Internacional de Guadalajara; se trata de la sucursal 107 de la familia Marisa que incluye las marcas Pastelerías Marisa, Dolce Natura, Tía Lola y Oslo.

En entrevista con EL INFORMADOR, Marisa Lazo, fundadora y directora de Pastelerías Marisa, habló de sus planes de expansión que incluyen conquistar el Bajío donde ya operan en ciudades como León y donde las pastelerías han tenido éxito.

Comentó que este año la empresa seguirá creciendo, pero de manera moderada debido al proceso electoral del próximo 2 de junio.

Además, prevé la construcción de una nueva planta para la marca de helados Dolce Natura.

Aunado a lo anterior, habla de su participación en la novena temporada del programa de televisión “Shark Tank México”, el cual se grabará en abril próximo, en la capital del país.

-¿Cuál es la expectativa de crecimiento para este año?

-Es un año de elecciones y cambia un poco. Aunque hemos venido creciendo los últimos años, creo que este lo haremos, pero con más cautela; ahora, si crecemos como el año pasado, será bastante bueno, pero no creo que se tenga un buen crecimiento, porque en año de elecciones normalmente no sucede.

-¿Cómo cerraste el 2023?

-Cerramos muy bien, tuvimos varias aperturas de sucursales, lanzamos algunos productos nuevos, estamos muy contentos… Creo que fue un buen año.

-Actualmente, ¿cuántas sucursales tienen en operación?

-Ya estamos arriba de las 100 sucursales; esta semana abrimos una nueva en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ya tenemos una y vamos a abrir una segunda sucursal.

-¿Cuál consideras que serán los retos para este año?

-Yo creo que los retos serán que, a pesar de las elecciones, nos concentremos y que éstas no impacten en el crecimiento económico; además, debemos sostener el desarrollo del 2023 que durante el 2021 y 2022 no se dio por el COVID-19.

-¿Proyectan incursionar en otro giro?

-No, por el momento seguiremos creciendo sucursales con las mismas marcas que tenemos de pasteles (Marisa y Tía Lola) y de helados (Dulce Natura y Oslo).

-Además de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ¿en qué otras ciudades tienes presencia?

-Estamos en Tepatitlán, Ajijic, Ocotlán y en León, Guanajuato donde ya tenemos nueve sucursales. León es como nuestro gran experimento para ver cómo nos va fuera del Estado y va muy bien. Tenemos ya varios años en esa ciudad.

-¿Tienes proyectado incursionar en otros Estados?

-Tal vez en los próximos años nos vayamos a Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes. Como ha marchado muy bien León, seguramente nos iremos a otras ciudades del Bajío.

-¿Has pensado en vender la empresa o seguirás creciendo de manera orgánica?

-Seguiremos creciendo de manera orgánica, estamos por terminar la construcción de una nueva fábrica para Dulce Natura, con maquinaria más grande y en otro parque industrial. Seguiremos creciendo individualmente, innovando, teniendo la mejor calidad, el mejor precio y la mejor atención.

-¿Cuántas plantas tienes actualmente?

-Donde está la planta de Marisa actualmente tenemos seis más que fuimos creciendo y juntando una con las otras y sumaríamos la séptima. Estaría en el mismo parque industrial, pero a espaldas para poder tener todo muy a la mano.

-¿Cómo estás desarrollando a tus empleados?

-Nos hemos enfocado en crecer a nuestros líderes, a la gente que trabaja con nosotros; tenemos varios programas importantes de desarrollo tanto personal como de habilidades, eso nos ha funcionado, apostar por la gente.

-¿Cómo has profesionalizado las diferentes áreas?

-Tenemos un par de años trabajando fuertemente en la institucionalización de la empresa y ha sido justo a través de crecer a los líderes, darles más responsabilidades y permitir que brillen; creo que una parte importante de un buen líder es conseguir que todos los demás líderes brillen también, entonces, en eso me he enfocado, en que tengan mayores retos, más responsabilidades, y que sepan que pueden equivocarse; y eso ha sido satisfactorio, el ver cómo los líderes han ido creciendo y cómo la empresa va creciendo con ellos de la mano y cada vez menos dependiendo de mí y dependiendo de un equipo.

-¿Has pensado en franquiciar la marca?

-Lo contemplamos con la marca de helados, con la de pasteles Marisa todavía no porque es muy artesanal; pero decidimos después de hacer todo un estudio que nos llevó poco más de un año seguir creciendo como estamos hasta ahora, sin franquicias.

-¿Cuántas sucursales tienes de la marca de helados Dolce Natura?

-Tenemos 23 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en León, Guanajuato.

-¿Has pensado en llevar la marca a otros países?

-Hay ratos en los que sí lo hemos pensado, pero todavía lo vemos complejo, precisamente por ser tan artesanales, pero nunca dejó de tener la ilusión de que algún día, aunque primero necesitamos crecer en más Estados de la República y una vez que nos hagamos especialistas y controlemos todo lo que implica surtir otros lugares, tal vez, algún día nos verán en Los Ángeles, pero ese es un sueño a largo plazo… De momento creemos que sí podemos crecer dentro del país.

-En abril participarás en la novena temporada de “Shark Tank México”, ¿qué experiencias te ha dejado este programa?

-Muchísimas, he aprendido lo valioso que es salirte de tu zona de confort, porque no había salido nunca en la tele y eso ha sido un gran reto lleno de aprendizajes; me ha permitido convivir con gente muy interesante, he aprendido un montón y me he dado cuenta del gran talento que tenemos en México. Los emprendedores son maravillosos y me da la oportunidad de apoyar algo en lo que creo: el emprendimiento y el talento mexicano, y lo he disfrutado mucho.

También me ha dado la oportunidad de inspirar a las mujeres, a que persigan sus sueños, que crezcan dentro de su empresa, en la empresa que están emprendiendo y eso me llena de orgullo y emoción el pensar que puedo inspirar a más y más mujeres.

