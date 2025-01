La persistencia y tenacidad de un líder es lo que puede hacer la diferencia para que una empresa crezca o cierre; saber adaptarse a los cambios, también. Para Malio Martínez, director de la compañía de consultoría Ampere Energía, identificar las áreas de oportunidad en los momentos adversos le hicieron replantear el proyecto en el que había invertido sus esfuerzos, supo darle un giro y sacarlo adelante.

La historia de Ampere Energía inicia como una idea en la Ciudad de México en 2018. Malio trabajaba para un suministrador calificado, una empresa que vende energía a otras empresas de alto consumo de este recurso. “Mi idea era que cada vez más empresas se cambiaran a esta empresa en la que yo trabajaba, que era competencia de CFE”, comparte.

Junto a un amigo suyo, también ingeniero como él, pensó en unir esfuerzos y aprovechar sus talentos en una compañía propia que lograron constituir rápidamente, pero la vida le dio una sorpresa: perdió su empleo en CDMX, la empresa que diseñó junto a su amigo no despegó del todo y junto con su esposa regresó a su natal Nayarit.

Con el dinero que recibió Malio abrió una heladería en 2018, pero durante los meses fríos los ingresos disminuían. Aunque no perdió de vista la idea del suministro que tan bien conocía, su proyecto se fue inclinando hacia la consultoría, “fue muy complicado encontrar clientes, tenían temor de dejar CFE y que tomara represalias”.

Los clientes para el suministro de energía no se concretaban, más tarde Malio encontró una empresa que tenía problemas para terminar un proceso de generación de energía, “nos pidieron presupuesto (para continuarlo) y ahí empezó todo”.

El riesgo y la recompensa

Su primer cliente fue una tratadora de agua, pero el segundo fue el desafío que necesitaba: una central eléctrica fotovoltaica: “Ahí empezamos a escalar rápidamente. Empezamos a crecer año con año duplicando nuestros clientes. Actualmente tenemos más de 50 clientes activos a nivel nacional”, y su elemento diferenciador para garantía de pago son los resultados.

Los clientes esperan que cuando se levanta un proyecto de construcción ya esté resuelto el tema de gestión de electricidad y no siempre es así, es cuando se acercan con empresas como la de Malio para gestionar el suministro de energía. “Es más complicado de lo que parece, no se trata de que lo resuelva un encargado de mantenimiento, se trata de verificar permisos con órganos reguladores y cuando no lo resolvían rápido nos buscaban para apoyarlos. Actualmente suele estar vinculado desde la construcción del proyecto”.

Así como Malio se dio cuenta que muy pocas empresas se dedicaban a la consultoría, también identificó que algunas eran muy informales y decidió darle la vuelta: “La mayoría de los consultores eran personas físicas, el fundar la compañía desde el principio como persona moral generó confianza. Hice todo con mayor formalidad, con un dominio y una estructura aunque yo me hacía cargo de todo y mi garantía eran los resultados. Yo no cobraba si no había resultados, así que siempre fui muy formal y por eso mi empresa creció muy rápido”. En 2019 eran tres o cuatro empresas enfocadas en el giro, ahora hay más de 30 compañías a nivel nacional.

Superar la adversidad

La familia de Malio es emprendedora. Algunos tienen tiendas de abarrotes, otros se dedican a la construcción civil en Estados Unidos, otros más son mecánicos, pero él decidió que su carrera como ingeniero eléctrico le daría sentido a su compañía. Sin embargo, al no despegar su empresa como esperaba invirtió su esfuerzo en la nevería que abrió a su regreso a Nayarit, pero la pandemia le hizo quebrar; y mientras un negocio cerraba, otro logró despegar.

Esta experiencia que afectó a todas las empresas le dio herramientas para prever situaciones adversas. “Si tienes un peso, gastas un peso; en la empresa siempre debes tener un respaldo, generar historial con préstamos, tener reservas para la empresa, checar la planeación. No muchas empresas tienen algo ahorrado, y si tienen una complicación con sus ingresos pueden desestabilizarse. La planeación es muy importante”.

Ahora Ampere Energía cuenta con un equipo completo, pero al principio fue el esfuerzo de Malio y su esposa lo que lo hizo posible. “Ahorita ya somos más de 20 personas trabajando y por eso somos muy organizados; mi esposa tiene formación en psicología pero se ha capacitado para agregarle valor a nuestra empresa y se involucra en la parte administrativa y de negocios”, y así es como en los últimos seis años, con una buena idea, disciplina y la energía correcta se mantiene en pie la compañía.

Energías renovables

Malio considera que 2025 será un gran año para las compañías que inviertan en energía renovable y también ofrece opciones para ellas. “Buscamos las ubicaciones ideales para colocar las centrales eléctricas. Algunas empresas piensan que está pausado, pero las empresas internacionales han tenido mucha claridad en el apoyo a la energía renovable. Hemos tenido un incremento del mil por ciento en las solicitudes al respecto y esperamos que este 2025 siga creciendo. Si como se ha comentado tendrá apoyos creemos que será un gran año en ese sentido”.

CT