No cualquiera puede mirarse al espejo y sentirse satisfecho con lo que ve. David Calderón Vega sí puede. Su empresa EBSA Espejos Biselados, que inició en el mercado hace sólo cinco años ha despegado de manera asombrosa. La clave: disciplina y la venta en línea.

Al escuchar a David no pareciera que el dueño de la empresa es un joven de sólo 23 años que inició un proyecto a sus escasos 19 y que ahora cuenta con venta de muebles de lujo a todo el país y espejos a medida en gran formato.

David no es un improvisado, tiene la fortuna de ser la tercera generación en una familia de vidrieros. Creció entre vendedores y empresarios, pero en su caso la diferencia estuvo en sembrar la semilla del proyecto personal. “Lo que nos han enseñado no es a trabajar en el negocio familiar, es aprender de los clientes para volverse un cliente del negocio; cada quien en su empresa aparte y cada quien en una línea de producción diferente donde le compras a uno y a otro”. Es así como sus hermanos mayores también tienen sus propias empresas y todas coinciden como clientes del negocio familiar.

“Estoy estudiando finanzas, y pienso que eso tuvo mucho que ver, tener la oportunidad de generar un negocio también lo hicieron mis hermanos mayores, pero yo me enfoqué a proyectar los números, ahorré y así comencé”, pero antes de que los espejos reflejaran su futuro, David ensayó con otras empresas: dulcería, venta de autos, venta de celulares e incluso fue asesor inmobiliario. “Puras ventas; cuando vi la oportunidad de incursionar en los muebles de lujo dije ‘ahí es’”.

David comparte que desde muy pequeño tuvo claro que quería ser empresario. “Cuando era niño y me preguntaban qué quería ser de grande. Yo decía que quería ser abogado, contador o presidente, porque siempre quise ser millonario. Se nace con la ambición de querer tener una mejor vida y con los años lo vas formando”. Llegar a la idea que detonara todo fue cuestión de tiempo, para David, llegó de la experiencia más simple y del deseo por mejorar un producto. “Siempre he sido bueno vendiendo y me motivó que uno de los clientes de mi papá hizo un espejo muy bonito y dije yo lo puedo vender mejor, porque yo sé vender en línea y de ahí surgió la idea”.

"La clave de mi éxito fue observar el juego del dinero, si tienes un peso hay que hacerlo dos. Hay que multiplicar las ganancias. No hay que conformarse"

David Calderón Vega, dueño de EBSA Espejos Biselados

Las ventajas de la venta en línea

Para David, parte del éxito de EBSA radica en la estrategia de venta en línea. “Si no estás en internet, no estás”, el joven empresario lo considera una necesidad no sólo para él, sino para todos los que deseen emprender. “Yo pago publicidad a plataformas como Facebook e Instagram, si no puedes hacerlo tú, te capacitas o contratas un mercadólogo. Puedes informarte; como emprendedor iniciar en línea con coste cero es la mejor manera de comenzar”.

A diferencia de muchos otros empresarios, a David la pandemia le brindó la oportunidad de abrir ventanas a nuevos clientes, ya que la mayoría de los que solía comprar en salas de exhibición se vieron obligados a comprar en línea por la contingencia sanitaria. Aminoró los costos y potenció las ventas. “La pandemia fue el mejor tiempo para todos los muebleros que tienen página en línea, la gente dejó de salir, viajar y al quedarse en su casa las personas se cansaron de ver sus muebles y al comprar sólo en línea ahí estuvo ‘nuestro agosto’, fue una muy buena época, pudimos vender a todo México cuidando las medidas al momento de la entrega. Fue un despunte importante para el negocio”.

El siguiente paso para EBSA es crecer sus puntos de venta, actualmente cuenta con sucursales en Guadalajara y Colima pero aspira a llegar a ciudades como Monterrey, Culiacán, Ciudad de México y Tijuana para hacer los tratos con los productores de muebles y así se pueda entregar su producto en físico, pues tiene claro que aunque la venta en línea ha crecido mucho hay público que le gusta revisar el material en físico, también sirve para estrechar lazos y para cerrar la venta con un apretón de manos.

Sector en amplio crecimiento

De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco AC (Afamjal) la industria mueblera pasó de un incremento del 3% entre 2019 y 2020 a un 8% en 2021, esto debido a la demanda de mobiliario adecuado para la creciente modalidad de home office. Al cierre del año anterior, las ventas reportaron aproximadamente tres mil millones de pesos para el sector mueblero.



