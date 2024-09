Una obra arquitectónica puede admirarse por su belleza o por su funcionalidad, pero antes de que nuestros ojos aprecien el resultado, hay un trabajo arduo en el cimiento y la estructura que hacen posible que se mantenga en pie con el paso del tiempo. Para realizar ese trabajo que nuestros ojos no aprecian en el resultado final, existen empresas como Godesca Estructuras de Acero, una compañía que lleva una década enfocada en las estructuras y cubiertas metálicas, y que acompaña a cada proyecto desde el diseño y cálculo estructural hasta la fabricación y montaje de la obra.

Dirigida por el ingeniero civil Juan Pablo Godoy Escalante, Godesca se ha enfocado en el sector industrial; las bodegas de gran formato y edificios son su fuerte, pero lo mismo realizan obras para tequileras, bancos y hospitales.

El motor de Juan Pablo en su camino en la construcción fue su padre: “Él me llevaba a las obras a ver la construcción y así nació mi sueño de ser ingeniero civil”. Ese sueño lo llevó a trabajar en una empresa dedicada a las estructuras metálicas, fue su primer empleo, y ahí despertó la inquietud por emprender. “Empecé a ver modelos de negocio y me apasionó la estructura metálica; después de un tiempo decidí que era tiempo de partir”.

El inicio no fue sencillo. Con el correr de los años, la empresa ha evolucionado, ganó confianza y ahora cuenta con 25 colaboradores directos, además de colaboradores indirectos en áreas subcontratadas. “Pasar de tener un empleo a emprender fue un riesgo, pero dicen que ‘el que no arriesga no gana’. Son decisiones muy fuertes en la vida. Aventarse con 22 años, sin socios, claro que hubo temor; el temor está día con día, pero trabajándolo con ética, con ganas y con mucho profesionalismo, todo sale adelante”, anota un joven ingeniero orgulloso de su trabajo.

Perseverancia

En todas las industrias, posicionarse es uno de los mayores retos. Lograrlo no sucede de la noche a la mañana; se requiere de mucho esfuerzo y buenos resultados. Juan Pablo comparte que uno de sus mayores desafíos es competir con empresas a las que denomina “monstruos” por su talla internacional. “El mayor reto en mi ramo es competir con empresas que son un monstruo. En todos los ramos siempre habrá empresas arriba de ti, pero este negocio es muy celoso y especializado. Las empresas de talla internacional son mi mayor reto”.

Y lo dice quien, pese a la dimensión de sus proyectos, se ha sobrepuesto a episodios que algunos no pudieron superar. “Hemos tenido momentos difíciles, la pandemia fue un momento de mucho aprendizaje y mucha incertidumbre por el alza en los precios del acero; sin embargo, fue una muy buena época, porque yo repunté con un trabajo muy importante con una tequilera y, afortunadamente, salimos adelante. Pero la pandemia no fue fácil para nadie”.

Parte fundamental que diferencia a Godesca es trabajar en obras “sin sorpresas”, es decir, proporcionan presupuestos transparentes que le permitan al cliente un avance en su proyecto y que el plan financiero no tenga tropiezos, aunado a la garantía que ofrecen con el compromiso de resolver cualquier problema que pueda surgir y asegurar la satisfacción del resultado. Juan Pablo, como líder de un equipo y como alguien que ha logrado con esfuerzo alcanzar un sueño, tiene claro que la clave está en la ética y esa no se aprende en una universidad, viene en el ADN y en la familia. “Yo diría que en la vida, no solo en los negocios, hay que ser muy honesto. Tener mucha ética y soñar; siempre puedes con los retos que se te presentan en la vida si trabajas. Además de la inteligencia y las habilidades para llevar un negocio, se requiere de mucha ética”, y es así que ahora Godesca tiene presencia en 14 ciudades construyendo confianza con obras que resisten el paso del tiempo.

El futuro

Hasta ahora, Godesca ha trabajado en el sector privado, pero Juan Pablo tiene en mente expandir sus horizontes en proyectos aún más grandes. “Vamos a crecer la producción, quiero meterme más en la obra pública, es algo que voy a explorar. He estado enfocado en la obra privada y busco nuevos horizontes, es una forma de crecer y dar más fuentes de trabajo, es lo que soñamos los empresarios, generar trabajo con las prestaciones adecuadas. Eso suma en esta vida”.

CT