Empleados de empresa electrónica acusan abusos tras regulación de outsourcing

Trabajadores y ex trabajadores de Continental se acercaron a la Coalición Extrabajadores y Trabajadores de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN), en búsqueda de justicia laboral ya que señalan que la empresa de origen alemán no cumplió con su transformación de outsourcing a sustitución patronal.

Meri Peñaloza, representante de CETIEN, señaló que Continental contrataba a sus empleados a través de un sindicato corporativo SETEAMI (Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura, Armadura Motriz e Industrial). La empresa al realizar el cambio a sustitución patronal modificó su razón social, que ocasionó que las prestaciones y antigüedad de los colaboradores comenzaran de cero.

“Realmente con la reforma que le hicieron al outsourcing la empresa cambió de razón social, la empresa no tenía agencias de contratación, sin embargo no cumplió con los requerimientos que la misma reforma estaba exigiendo en casos como este de sustitución patronal que es lo que la empresa debió de haber hecho; se supone que la reforma dice que a cada trabajador le debían de dar un contrato de sustitución patronal, donde indicaba que estaban respetando su antigüedad como todos sus derechos”, comentó la representante laboral.

Peñaloza destacó que actualmente la mayoría de trabajadores de Continental han perdido sus prestaciones de ley, no pueden pedir préstamos en Fonacot y créditos para vivienda de INFONAVIT.

“Prácticamente a los trabajadores les está robando sus derechos y prestaciones. La empresa no cumplió con ninguna de las cosas que debió de haber cumplido ante la ley y lo hizo con los siete mil trabajadores que tiene en Jalisco, a todos los trabajadores les hizo lo mismo, solamente a los trabajadores de confianza les dio su contrato de sustitución laboral, pero tampoco los dio de alta en el Seguro Social como sustitución patronal, a todos les hizo lo mismo”, destacó.

El 23 de abril del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformó, adicionó y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Bajo este esquema de sustitución patronal las empresas que sigan subcontratando con agencias de outsourcing, deberán de responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento por parte de esas prestadoras del servicio especializado.

El 2 de agosto afuera de las instalaciones de Continental se manifestaron trabajadores inconformes, quien se identificó como Lety dijo que la corrieron por expresar su inconformidad, incluso desde antes ya sentía la presión de líderes de líneas de producción.

“Yo soy una chica de las que despidieron después de mis compañeras, despidieron a ellas y a mí me despidieron el 6 de agosto. De hecho fueron represalias las que tomaron contra mí porque para empezar que yo estaba exigiendo mis derechos, y que estaba pasando la voz con compañeros y compañeras, para que se enteraran como estaba la situación, me empezaron a hostigar laboralmente, me cambiaron a un lugar donde no me podía mover y estaba ocupada todo el tiempo, estaba una líder para que nadie se me arrimara, sindicato, supervisores, etcétera”, sentenció.